Daniel Angelici rompió el silencio: su descargo ante las denuncias del oficialismo en Boca, el dardo a Riquelme y el detrás de escena de la final con River

Hace unos días, desde la comisión directiva de Boca Juniors salieron a denunciar fuertemente a la gestión anterior y revelaron en qué estado se encontraron el club cuando asumieron a fines del años pasado y que acudirán a la Justicia para que intervenga en el tema. Es así que Daniel Angelici, ex presidente del Xeneize y principal acusado por los dirigentes actuales salió a hacer su descargo en televisión.

En una entrevista brindada a TyC Sports, el empresario de 56 años se defendió de las acusaciones de integrantes del Consejo de Fútbol como Jorge Bermúdez y Raúl Cascini o hasta de Jorge Amor Ameal acerca de lo que arrojaron los análisis de los libros contables de 2019.

“Me sentí en la obligación, hace unos días salieron del consejo del futbol, después el tesorero y después Ameal a decir cosas que no son ciertas y eso me molesta, me molesta que me difamen”, comenzó relatando y fue claro desde el comienzo: “Hacer suponer al socio de Boca que dejamos al club sin dinero, que hicimos las cosas mal, no es cierto”.

Las frases más destacadas de Daniel Angelici

“Sigo esperando el informe de auditoría de la UBA, porque una auditoría lleva firma, hasta ahora lo que hicieron fue un video del tesorero, Carlos Montero, que está a cargo de la SGN (Sindicatura General de la Nación), y la verdad que eso no era una auditoría, me dejó preocupado. Le diría al presidente de la República que si va a ceder una auditoría así, porque está a cargo de la SGN, que se empiece a preocupar. No hay ninguna firma que avalen lo que están diciendo”

El traspaso de Darío Benedetto y las cuentas en Boca

“Cuando se renovó el contrato de Benedetto no le pagamos comisión al representante, se le firmó que de una futura venta iba a cobrar un 10%. La empresa fantasma que dicen es una empresa holandesa que tiene 25 años en el mercado, tiene mas de 50 operaciones con el Bayern Múnich, Atlético de Madrid, Real Madrid, PSG. La empresa trajo la propuesta del Marsella, Boca no lo quería vender, el Pipa me explicó en una gira por Estados Unidos que era una oportunidad, que tenía 30 años, sin pasaporte, un contrato muy bueno y accedimos a venderlo”.

“Esa empresa quería una comisión también, pero Boca no iba a pagar dos comisiones. Entonces le dije al representante que se ponga de acuerdo con la empresa”

“Boca no iba a pagar mas de un 7% de comisión así que bajamos del 10% que estaba firmado al 7%”.

“Le quiero comentar a Ameal que debería asesorarse bien”

“Tenemos toda la documentación, está todo en los balances y fue aprobado por la asamblea”

“Cuando nosotros dejamos el club, dejamos en la caja USD 5 millones, certificado por escribano. Tenían para cobrar 3 millones de euros por (Wilmar) Barrios y (Paolo) Goltz el 31 de diciembre. Cobró 500 mil porque el Zenit clasificó a la Champions, cobró un millón de euros porque salió campeón. Y aparte Boca tiene un 20% se la plusvalía de Barrios. Además les dejamos por cobrar USD 800 mil en el primer semestre de este año, así que lo tuvieron que haber cobrado, de Huracán por Chávez, con garantía de la televisión. Les dejamos para cobrar USD 700 mil de Pablo Pérez de Independiente. La Juventus por Rodrigo Betancur, Boca todavía conserva el 50% de los derechos económicos de Bentancur y a partir de este año Boca cobra 2 millones de euros por temporada el préstamo de su 50%, que lo van a cobrar por estos días”

“Olympique de Marsella por Benedetto debe pagar 3.809.000 euros en julio y dejamos contratos comerciales firmados por USD 20 millones. No pueden decir que dejamos un club desfinanciado, sin dinero”

“Cuando yo asumí, en 2011, el patrimonio del club era de 161 millones, en diciembre de 2015 era de 283 millones, a junio de 2019 era de 4.900 millones, y a fin de año el club va a tener un patrimonio 6.500 millones de pesos”

“Me parece ridículo. Pareciera que la gestión que yo encabecé perdió 85 millones”

“Boca dio siempre superávit. Tenemos todos los balances certificados y les hemos dejado todas las copias”

“Yo habré sido el único presidente del club que no usó tarjeta del club”.

“Yo les cobraba la ropa a los dirigentes que se la llevaban”

“La gente sabe que no fui a robar”

“Siempre puse la cara, cuando me puteaban en el palco nunca me fui, siempre di la cara. Fui frontal y honesto”

“A mí me molesta cuando alegremente tres jugadores (Riquelme, Bermúdez y Cascini) que jugaron muy bien y le dieron mucho al club pero parecen Los Tres Mosqueteros dicen: ‘Vendió por 90 y encontramos 5’. ¿Qué querés decir? ¿que me llevé 85?”

Daniel Angelici defendió su gestión como presidente de Boca

Su relación con Jorge Amor Ameal

“Llamé a Ameal para felicitarlo y no me atendió”

“Ganaron y no vinieron a comisión directiva a recibir el club”

“No entiendo de dónde sale tanto odio y tanta bronca”

“Lo único que recibí a los pocos días una carta documento y se la contesté casi burlándolo porque no puede ser tan burro. Me pedían que haga yo el balance de corte”

“No entiendo como pasado 300 días no pudieron hacer el balance de corte ni presentado el presupuesto 2021”

“Llamé dos veces a Ameal al celular, la noche que ganó y al otro día para felicitarlo y para ver cómo quería que le entregue el club”

“Mis hijos tienen la platea bloqueada. (Ameal) Me bloqueó mi platea y la de 120 abonos que yo vendí como presidente”

“Pregúntale a Ameal quién le dio la platea preferencial que tiene. Se la di yo”

Los negocios frustrados

“Yo con el diario del lunes te digo me equivoqué, pensé que Pavón iba al Mundial, volvía y valía USD 50 millones”

“A Talleres le hicimos un adelanto a futuro por una posible venta"

“No vamos a perder plata con Pavón, lo pagamos USD 1,2 millones en 12 cuotas”

“Yo rechacé USD 18 millones del Napoli por Almendra. Hoy debería decir, me equivoqué, pero como vendí a Balerdi en ese mismo mercado de pases, no quería vender a dos juveniles en la misma ventana”.

“El socio de Boca se puede quedar tranquilo con la gestión, sabemos cuál es la deuda, trabajamos siempre para ganar la Copa y no lo pudimos lograr”

Angelici aseguró que Boca recuperó el dinero invertido en Tevez (NA)

Carlos Tévez

“Pudimos sacarlo de la Juventus porque él tomó la decisión. Boca lo trajo libre

“Yo le pagué el pase a él en los años de contrato, después Boca recuperó toda la plata cuando se fue a China. Boca ahí cobró USD 12 millones”

“Cuando Tevez volvió de China tuvimos una cena con Gustavo Guillermo y Carlos. Se dijeron lo que pensaban, se pusieron de acuerdo y Carlos volvió”.

La actualidad de Boca

“Nosotros dejamos un buen plantel, pero sin dudas la llegada de Miguel Russo lo ha mejorado, juega un poco más adelantado y Boca salió bien campeón. Ganó todos los partidos que tenía que ganar”

“Por lo que me cuentan, Riquelme toma todas las decisiones del futbol profesional y está bien porque la gente lo votó a él”.

Su intento para que Riquelme sea parte de su lista

“Lo que pasó, ya pasó. Lo sabe Beraldi y todos los que cubren Boca. Tuve con él varias reuniones, con sus representante y no nos pusimos de acuerdo”.

“Yo nunca mandé a mi representante para negociar para integrar una lista de comisión directiva. Los directivos vamos ad honorem”.

Sus conflictos cuando Riquelme era futbolista

“No me arrepiento, yo tengo que pensar en la institución”.

“Siempre acordamos ingresos en dólares, pero pesificados y atados a los ingresos de cuota social que son el 66% del ingreso del club. Entonces los aumentos de los contratos estaban atados al aumento de la cuota social. Llámese Riquelme, Tevez o cualquiera”.

“Si un jugador se te sienta y te dice: ‘Yo quiero tres años, pero al terminar los tres años quiero recibir 10 dólares billete en la cuenta’, ¿Cómo se lo garantizas en este país?' Si vos me decís, por ejemplo: ‘Yo en tres años quiero 5 millones de dólares en la cuenta’. ¿Cómo te lo garantizo yo o el club?"

Derrota en las elecciones

“Si nosotros hubiésemos salido campeón de la Copa Libertadores, el oficialismo volvía a ganar. No tenía ninguna duda de eso”

“Macri es el mejor presidente de la historia de Boca. El apoyo de Macri hizo que yo ganara esa elección en 2011. El crédito del hincha de Boca me lo transfirió Macri a mí apoyándome como presidente”

“El oficialismo no perdió en ninguna urna de los vitalicios”

“Nosotros perdimos en las mujeres y en la juventud. Los jóvenes fueron a votar al ídolo”.

“Quiero ser una oposición constructiva”

“El socio no se equivoca”

“Casi la mitad, no lo votó a Ameal. Él tiene que gobernar para todos”

“Yo no me voy a presentar nuevamente como candidato”

“Sin ninguna dudas agarramos una muy buena etapa de River y nos tocó enfrentar a un equipo que juega bien y que nos ganó, y que nos duele, a mí como presidente socio e hincha y a todos. Ése fue un factor importante y por ahí el desgaste también”.

"No estoy retirado políticamente, voy a acompañar al que me parezca el mejor candidato en 2023″

Angelici fue tesorero de Ameal, durante la gestión de Jorge como presidente de Boca

Entrenadores y jugadores en su gestión

“A Alfaro lo eligió la secretaría técnica de Burdisso y el que más lo conocía era Aníbal Matellán”.

“Hablé con el Tata Martino, con el Turco Mohamed y con Ricardo Gareca. Martino y Gareca tenían contratos prefirmados con sus selecciones”

“Fueron pocos los jugadores que compré yo y que no me pidió el técnico. A (Wilmar) Barrios nunca me lo pidieron. A Wanchope, Guillermo me dijo ‘acá no entra’ y lo mandé a Huracán seis meses hasta que lo fui a convencer”

“No había chances de traer a Buffon. En su momento hablamos con varios técnicos de afuera, pero no pudimos convencer a ninguno para que venga”

“Lo de De Rossi lo volvería a hacer”

“En mi gestión debutaron más de 50 60 jugadores de inferiores”

“Yo fui pocas veces al vestuario, pero cuando hablaba yo, todos me escuchaban”

“Ameal eligió a Falcioni y nosotros lo apoyamos”.

“Yo armé casi toda mi campaña pensando en Guillermo Barros Schelotto (como DT), pero cuando se dio la oportunidad Falcioni venía de ser campeón invicto y yo le tenía entonces que dar la posibilidad de seguir. En el transcurso que lo conocí, conocí a una de las mejores personas dentro del mundo del fútbol y yo pensaba renovarle, se dio la despedida de (Rolando) Schiavi, salió la figura de Bianchi. Todo el estadio: ‘Anda a buscar a Bianchi la puta que te pario’. Fuimos adentro y le dije: ‘Julio, si te firmo ahora, en el verano si no ganamos te tengo que echar, voy a ir a buscar a Bianchi’".

“Convencí a Bianchi que vuelva”.

“El hincha de Boca, hasta que no volviese, siempre iba a pedir a Bianchi. Nosotros hacíamos encuestas de técnico todos los años: venia Bianchi y después los votos en blanco. Hasta que no lo trajéramos no iban a dejar de pedirlo”.

Angelici sostuvo que él quería jugar la final ante River en el Monumental (AP)

Final de la Libertadores ante River

“Yo entendía que Boca tenía que jugar ese día (el día del ataque al micro) era el momento de jugar y yo hubiera jugado ese día, pero yo no entro a la cancha. Yo entendía que se podía jugar, había jugadores que entendieron que no, el técnico entendió que no y bueno... Yo estaba con mucha bronca por lo sucedido y creía que esa bronca había que canalizarla y que había que jugar ese día en la cancha de River y que la presión la iba a tener River con la gente y no nosotros”

“Muchos jugadores estaban lagrimeando, otros con vómitos, les tuvieron que inyectar corticoides. También había mucha presión para que se jugara porque estaba (Gianni) Infantino”

“Para mi hubo un mal operativo, nos empezaron a tirar piedras, entró una botella con un gas y en el pasaje no habían puesto las maderas que están siempre y nos estuvieron tirando piedras hasta la puerta del portón. Con algunos jugadores lagrimeando, otros con un ojo lastimado, Pablo Pérez, que fue a la clínica”

"Me trajeron un acta que River quería cambiar yo dije: 'Hagan lo que quieran, yo me quiero ir, hace tres horas que tengo a los jugadores en el piso porque en el vestuario no se podía estar. Si mañana estamos bien, en igualdad de condiciones, jugamos”.

“Te diría que no tendría ninguna dudas (si esto sucedía en los octavos de final, Boca era declarado ganador) porque viví las dos experiencias. Cuando pasó lo del gas pimienta le dije a la Conmebol que no se podía castigar deportivamente a Boca. Boca tenía el derecho de jugar los otros 45 minutos, en un estadio cerrado, en otra cancha, pero el partido se gana dentro de la cancha”

(Sobre la final en Madrid) “Yo no sé si siendo jugador pido el cambio, me tienen que sacar en camilla. Pero yo no soy jugador, no lo sé”

“Ningún jugador sale a perder un partido. Después, vos podes incentivar a otro para que gane, pero no para que pierda"

Su pelea con la Conmebol

“Tengo relación con (Alejandro) Domíguez”

“La Liga Sudamericana de Clubes tenía tres principios: pelear los premios de los clubes, y se logró; segundo, nos cobraban el 10% de las entradas y no podíamos discriminar el IVA; y tercero, queríamos jugar la Libertadores anual”

“Será por personalidad que me eligieron a mi como presidente. Un solo club no me votó, inclusive brasileños me votaron, el que se abstuvo fue River. Y asumí esa responsabilidad, nunca fue algo político, siempre en defensa de los clubes”.

“Lo de la liga sudamericana le dolió a muchos clubes, River fue el primero que salió y al poco tiempo D’Onofrio terminó en una comisión de la FIFA”

Carlos Bianchi, Daniel Angelici y Juan Roman Riquelme (Foto NA)

AFA y Superliga

“Cuando yo hablaba en AFA o en la Superliga muchos clubes coincidían y muchos dirigentes me respetan, pero eso no era un beneficio para Boca”

“En el partido contra Rosario Central de la Copa Argentina, el que pidió el árbitro no fue Boca. Cuando yo llegué a la AFA, Segura me dijo: ‘Llamó Rosario, ¿vos tenés problemas de que dirija Ceballos?’”

“Cuando perdí la elección presenté la renuncia como vicepresidente de la AFA y todos ellos (los dirigentes) me pidieron que no la presente, porque era mayor el problema que ocasionaba si me iba”.

“La Superliga se cerró porque el oficialismo de Boca perdió las elecciones. Yo tenía el poder de convencimiento de explicarles por qué así como la creamos nosotros (boca) y se hizo dejé de estar y decidieron otra cosa”

“Marcelo (Tinelli) estaba a a favor de la Superliga, D’Onofrio, Moyano, Víctor Blanco, Estudiantes, Lanús. La Superliga no fracasó, si fracasan, fracasan los dirigentes”

“El 80% lo generan Boca y River, ellos tienen que ser escuchados”.

La nueva Bombonera

“De la época de Armando que se está viendo el tema. ¿Ustedes creen que son todos tontos? ¿que no la agrandan porque no quieren? Si hubiésemos podido lo hubiésemos hecho"

“Yo creo que no se puede agrandar la Bombonera”

“Para escriturar dos terrenos baldíos, Boca estuvo 3 años y medio en la Justicia”

“El 35% de los frentistas no quiere vender y hay un 8% que no tiene los papeles y están viviendo ahí hace muchos años. Te encontrás con personas que dicen ‘Acá vivió mi viejo y mi abuelo y no me voy a ir de acá’”

“Cuando compramos las dos manzanas y media les ofrecí a los vecinos hacer viviendas nuevas a 150 metros para que se muden ahí y nos dejen esas dos medias manzanas. Dentro de esas dos manzanas hay departamentos que te dicen que si y otros que no. ¿Cómo haces?”

“El 77% de los socios quiere la ampliación de la Bombonera. Cuando vos les decías que no hay manera de ampliar, el 53% quería una cancha nueva y el resto no quieren moverse. Para hacer esa transformación hay que tener mucha espalda”

“Esas butacas que sacaron las van a tener que volver a poner”

Angelici y D'Onofrio habían iniciado sus gestiones en Boca y RIver siendo aliados políticos

El caso de Sebastián Villa

“No creo que Villa deba demostrar que es inocente porque está el principio de inocencia y para eso está la Justicia. Sino es fácil, vos tenés una estrella y le pagas a alguien que te hace una denuncia de género y el club sabe que te lo va a dejar afuera del banco. Vos tenés que dejarlo en la Justicia, que se expida rápidamente y que sea la Justica la que decida. El jugador es un activo del club”

“Villa es un jugador importante y a veces lo que escribís con la mano lo vas borrando con el codo. Yo hubiera hecho que juegue hasta que se expida la Justicia”.

“Yo también tuve causas, había tres jugadores involucrados de Boca (Cardona Fabbra y Barrios) y yo sabes qué contesté: ‘¿Necesitan abogados?, el club. Ustedes vayan y defiéndanse’. Jamás se me ocurrió no dejarlos jugar. Quién soy yo para decirles si pueden o no trabajar”.

La 12

"La hinchada de Boca tiene mucha presencia, vos tenés que convivir. El único presidente que dijo ‘ustedes no usan mas el quincho, no vienen más a la pileta, a la confitería’, fui yo. Y el único que puso derecho de admisión a 180 fui yo.

“Se puede manejar el club siendo frontal con la barra”

“No debe haber club que no tenga barra. Siempre hay diálogo”.

38 A 38

“Se exageró más de lo que realmente fue. Había tanta desconfianza que se imprimieron los papeles finitos ahí mismo y unos se pegaron”

“Yo si estoy contando la de Segura y me dan 38, las otras las tiro, ¿qué voy a contar los votos del otro?”

“No sé quien ganó ese día. Había mucho voto volátil”

“Cuando llegó, Marcelo (Tinelli) me dice: ‘Gano por seis votos’, y yo le dije ‘Me parece que te robaron la plata, acá no hay seis votos de diferencia, hay uno o dos’”.

“Hubo plata en juego en esa elección, no mía. Como en todas las elecciones”

