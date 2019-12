En la demanda que pesa sobre Alonso y por que la que fue procesada a días de dejar su cargo, la ex titular de la OA expuso que la Sindicatura General de la Nación subrayó en una auditoría que el ex ministro de Energía Juan José Aranguren no intervino en procesos vinculados con Shell por haber delegado la firma en el entonces secretario de Energía Eléctrica, Alejandro Sruoga.