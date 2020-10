Las 4 irregularidades que denunció la actual dirigencia de Boca: cuándo presentarán la auditoría prometida y las respuestas de la gestión anterior

El Consejo de Fútbol de Boca alzó la voz y disparó contra la gestión anterior (Adrián Escandar)

“Cuando llegás al club no es fácil porque se ven una cantidad de cosas que de afuera no se notan, pero el hincha tiene que saber. Uno calla porque está en la labor, pero hay situaciones que debemos expresar con naturalidad porque son verdad”. Estas palabras salidas de la boca de Jorge Bermúdez sirvieron como anticipo de las denuncias del actual Consejo de Fútbol contra la dirigencia anterior presidida por Daniel Angelici.

Los laderos de Juan Román Riquelme alzaron la voz y plantearon una serie de cuestiones con las que se encontraron cuando tomaron las riendas en diciembre de 2019. En paralelo, la CD comandada por Jorge Amor Ameal ajusta detalles para presentar la auditoría que prometió cuando se impuso en los comicios ante Christian Gribaudo, candidato impulsado por el angelicismo, y José Beraldi.

Riquelme a Angelici le declaró la guerra hace rato, desde su época como futbolista. Y justo antes de las urnas escuchó la propuesta de su lista, al igual que la de Beraldi, pero se inclinó por la de Ameal, que terminó siendo su compañero de fórmula junto a Mario Pergolini. La munición gruesa con el ex presidente xeneize como blanco no salió del armamento del máximo ídolo sino del Patrón Bermúdez y Raúl Cascini, que pertenecen al Consejo articulado por Román pero son empleados de la institución y no directivos.

LAS IRREGULARIDADES QUE DENUNCIARON BERMÚDEZ Y CASCINI

1. Falta del dinero de las ventas

Los miembros del Consejo de Fútbol aseguraron que falta dinero por las ventas de Benedetto y Nandez, entre otros (REUTERS/Jean-Paul Pelissier)

“Antes de llegar, el club vendió por 90 millones de dólares y cuando llegamos había solo 5. Si uno analiza y recuerda la final en Madrid uno ve a Balerdi, Magallán, Nandez, Benedetto y Barrios. Esos jugadores ya no estaban cuando llegamos pero tampoco estaba el dinero por el que se vendieron”, denunció Bermúdez en una entrevista con TNT Sports. Este es un dato que la actual dirigencia maneja desde diciembre pasado tras su asunción pero todavía no sacó a la luz a través de la auditoría prometida por Ameal.

En sintonía con estos dichos, Cascini deslizó que las limitaciones presentadas impidieron tener mayor holgura en el mercado de pases: “Nos costó mucho por cómo encontramos al club tratar de renovar todos los contratos pero por suerte se pudo hacer. Con mucho trabajo y labor, hablando mucho con los jugadores, que entendieron las situaciones y aportaron para todo eso”.

2. Las deudas por las compras de Salvio y Villa

Boca todavía debe cuotas por las compras de Villa y Salvio

Luego de que el Patrón mencionara que Boca debía cuotas por las compras de Eduardo Salvio al Benfica y Sebastián Villa al Deportes Tolima, Cascini arremetió: “En agosto había que cobrar una cuota de 15 millones de euros (cerca de 17 millones de dólares) y se adelantó en diciembre, un mes antes de las elecciones. Es dinero que teníamos que cobrar nosotros ahora. Todo eso es lo que el hincha tiene que saber. Eso es importante y nosotros nunca le vamos a mentir”.

Cascini informó que la deuda con el club portugués por el Toto oscila en la cifra de 5 millones de dólares: “Más allá de todo lo que cobraron y lo que han pedido de adelanto, no han pagado ni la cuota de Salvio ni tampoco lo de Villa. Podrían haberlo pagado, creo yo, por como se vendió... Es raro”.

3. Falencias en las inferiores y el escape de Ramos Mingo

Santiago Ramos Mingo se marchó al Barcelona a principios de año (FC Barcelona)

“Lo mejor hubiese sido encontrar divisiones menores repletas de figuras. Para nosotros habría sido espectacular haberle dicho a Miguel ‘los refuerzos están aquí’, pero no fue tan así. Había un jugador que destacaba (Santiago Ramos Mingo), terminó pidiendo su libertad y se fue al Barcelona porque no quiso firmar un contrato. Desde el primer día nos sentamos los tres y le ofrecimos ser parte del club. Algo no se venía haciendo como se debía”, marcó la cancha Bermúdez en referencia al defensor central que se marchó por la patria potestad.

Boca inició acciones legales por el pase del juvenil que declaró que había arribado a un acuerdo con la dirigencia anterior y tras las elecciones optó por despedirse. “Se contrataban muchos profesionales y los chicos de inferiores no jugaban en Boca, se iban. Nuestra ilusión es que se fortalezcan las divisiones menores, que haya muchos jugadores que podamos llevar a la Primera”, concluyó el colombiano con su argumento.

4. Falta de mantenimiento en el predio de Ezeiza

Una de las canchas del Centro de Entrenamiento que Boca posee en Ezeiza (Guille Llamos)

El Centro de Entrenamiento en el que Boca se entrenó desde que las autoridades de turno lo habilitaron tras la pandemia del coronavirus no tuvo el mejor puntaje en la evaluación del Consejo de Fútbol. “Hemos llegado a un predio que de por sí salió bastante caro porque cuando llegamos veíamos que cuando llovía todas las canchas estaban inundadas. Era la pileta más grande de Buenos Aires. Íbamos al baño y no funcionaban las luces, entraba el agua si llovía. En el gimnasio no podíamos estar porque no funcionaban las redes eléctricas y había agua en todos lados”, dijo Bermúdez.

En tanto, Cascini, informó que arreglaron cuatro canchas que hoy están al máximo nivel del país y tienen planeado hacer lo mismo con otras cuatro: “Tuvimos que arreglar 9 canchas de césped porque no tenían drenaje y se inundaban, no se podía entrenar. En enero llovió y nos encontramos con la primera inundación acá adentro”.

¿Qué resta para que se presente la auditoría?

Una importante fuente del club le comentó a Infobae que se están ultimando detalles. En los próximos días se enviará un informe a cada integrante de la comisión directiva para que dispongan de detalles en primera mano del asunto antes de que se haga público el informe.

Integrantes de la comisión anterior presidida por Angelici recogieron el guante: el ex protesorero Diego Lajst, el ex secretario general Carlos Aguas y Francisco Quintana, ex presidente de la asamblea de representantes.

Lajst, Aguas y Quintana, miembros de la ex comisión directiva de Boca

Lajst devolvió: “Están esperando las bombas de la auditoría y no aparecen... Cobramos el dinero de Benedetto y Nández de contado. Todo esta registrado en los libros del club. Al consejo de fútbol y a la nueva directiva le recomiendo que agarren los libros que no muerden”.

Aguas invitó a los integrantes del Consejo de Fútbol a renunciar o que sean removidos por la dirigencia por las “barbaridades que denunciaron sin documentación”. Y se centró en una frase de Cascini: “Dijo algo muy grave: ‘Nosotros tendríamos que haber cobrado...’. Cuando habla de nosotros, no sé si la plata es para él o para el club”.

Quintana recordó que todos los balances de la gestión de Angelici fueron auditados por la empresa Deloitte, afirmó que percibe “un nivel de improvisación muy alto” por parte de la actual directiva y defendió las obras del predio de Ezeiza: “Es la obra más importante de los últimos 20 años del club. Querer empañarlo mencionando que hubo que hacerle mantenimiento, sea cierto o no, es atacar la imagen del club”.

SEGUÍ LEYENDO :

La propuesta de Juan Román Riquelme a Carlos Tevez para cuando decida retirarse de Boca

Boca, contundente con los casos de Villa y Almendra: qué dijeron Bermúdez y Cascini

¿Cambia la situación deportiva para Sebastián Villa? El mensaje de su ex pareja, que lo denunció por violencia de género, y la postura de Boca

Oficial: el 30 de octubre vuelve el fútbol argentino

Vuelve el fútbol argentino: cómo será el formato de la Copa de la Liga Profesional