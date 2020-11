Miguel Ángel Russo reveló cuál fue el peor momento de Boca

El técnico de Boca en La Bombonera durante un compromiso de la Copa Libertadores frente al Caracas. Foto: REUTERS/Natacha Pisarenko

Los goles de Carlos Tevez y Wanchope Ábila le dieron la victoria a Boca en su debut en la Copa de la Liga Profesional frente a Lanús, pero para llevarse los tres puntos de La Fortaleza el Xeneize tuvo que trabajar más de lo esperado. Así lo analizó Miguel Ángel Russo, quien aseguró que se “sufrió durante los últimos 15 minutos del primer tiempo”, hasta que pudieron “corregir los errores” que le permitieron “haberlo definido antes”.

“El equipo se está acostumbrando a la vuelta, a este tipo de situaciones en los partidos que juega”, sostuvo el DT, que se mantiene invicto tras 15 compromisos, que incluyen certámenes locales y Copa Libertadores. Si bien la solidez defensiva es uno de los puntos altos que muestra el elenco de la rivera, que apenas recibió cuatro goles en contra en los 15 encuentros que protagonizó, a Russo le continúa “preocupando” el hecho de que tres de esas cuatro conquistas “llegaron a través de pelotas paradas”.

“El hecho de jugar nos da competencia. Nos tenemos que acomodar un poquito más en la mitad de la cancha”, confesó el entrenador. Y agregó: “Normalmente, Boca es un equipo que genera muchas situaciones de gol. Lo bueno es llegar al área rival”.

Además, el técnico resaltó que “no está bueno jugar sin público, pero la pandemia (del coronavirus) no permite otra cosa”. “Ojalá que se pueda ir volviendo de a poco. Igual que el periodismo, que pueda volver a hacer su trabajo en la cancha. Pero hasta que no esté la vacuna, hay que seguir cuidándose mucho”, aconsejó.

Por su parte, la figura y capitán del Xeneize resaltó que el rendimiento del grupo en general es lo que sostiene su nivel. “Gracias al equipo hace que uno salga figura. El funcionamiento hace que uno tenga este nivel”, dijo el autor del gol que abrió el triunfo del actual campeón argentino, por la zona 4 de la competición doméstica.

“Me siento muy confiado, rápido y se nota. Venimos haciendo las cosas muy bien en la semana y después podemos estar bien en lo físico en el partido”, dijo Tevez, sin omitir detalles sobre sus producciones: “Los primeros meses de la pandemia los tome para mí, luego trabajé con todo el plantel con Zoom. Pero nada especial, todo tiene que ver con la cabeza”.

El Apache advirtió que el encuentro con el Granate fue “complicado” y que el gol del empate parcial “fue un mazazo”. “Después ellos no pudimos agarrar la pelota. Recién en el segundo tiempo hicimos nuestro juego y ganamos bien”, añadió.

Finalmente, y respecto de las opciones que tiene como compañía en el ataque (Ramón Ábila o Franco Soldano), el Carlitos sentenció: “Russo nos repite siempre que es indiferente quien juegue. Todos se tienen que sacrificar. Me hace feliz jugar con los dos, estoy contento con la delantera que tenemos”.

SEGUÍ LEYENDO

Refuerzos a bajo costo y revalorización del patrimonio: el manejo del Riquelme dirigente

Polémica en Lanús-Boca: el gol de Pepe Sand debió ser anulado por mano

La historia de la exclusiva Ferrari negra de Maradona: la desopilante negociación de Coppola y cuál fue la reacción de Diego cuando la manejó