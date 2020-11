Ricardo Centurión reveló el motivo por el que no fue a Boca y eligió Vélez (Foto: Atlético San Luis)

Tras una frustrada vuelta a Racing que culminó con una fuerte pelea con el entonces entrenador Eduardo Coudet y su posterior salida, Ricardo Centurión encontró donde continuar con su carrera como futbolista en Vélez Sarsfield. El atacante primero llegó a préstamo al Fortín, que terminó comprando su ficha en plena pandemia pese a que se especuló con un posible retorno a Boca. De ese tema habló el jugador y explicó el motivo por el que no se concretó su llegada al Xeneize.

En la previa de lo que terminó siendo un empate 1-1 entre el elenco de Liniers y Huracán por la primera fecha de la Zona 6 de la flamante Copa de la Liga Profesional, Centu relató lo sucedido ante las cámaras de TyC Sports: "Sí, hubo llamados pero nunca apretaron el acelerador. Víctor (Blanco) ya le había dado la palabra a (Sergio) Rapisarda que iba a jugar en Vélez, y yo también. Obviamente, cuando aparece Boca a uno le tiembla la estantería, pero después, enseguida, me decidí por Vélez”.

Después de su altercado con el Chacho en la Academia, el diestro de 27 años pasó por el fútbol de México, donde vistió la camiseta del Atlético San Luis por seis meses hasta recalar en Vélez en enero de 2019. Allí tuvo un gran rendimiento bajo la conducción de Gabriel Heinze y en julio de este año, una vez consumado su cesión, desde la V decidieron hacer uso de la opción de compra a cambio de 2,5 millones de dólares por el 50% del pase. Sin embargo, parece que en medio de las negociaciones apareció el cuadro azul y oro que mostró interés en repatriar a Ricky, acción que no llegó a buen puerto según las declaraciones del propio protagonista.

Otro de los temas que abordó Centurión fue el del difícil momento que le tocó vivir luego de sufrir la pérdida de su abuela y su novia, Melody Pasini, quien falleció a los 25 años de un infarto. "Es difícil de contarlo, vivirlo es otro tema. La verdad que la pasé muy mal al principio. Tuve que tomar muchas decisiones difíciles y después con el apoyo de mi familia, mis amigos y mis compañeros supe que había otra salida en esta vida, que a todos nos golpea por el lado bueno y el malo. Pero creo que el fútbol es fundamental en mi vida, no voy a bajar los brazos, hay que seguir adelante”, relató a corazón abierto.

(IG: @fc.melpasini)

Y agregó: “No quiero ser ejemplo de nada, siempre lo dije, sino de superarme a mí mismo y seguir creciendo. Quizás uno piensa en dejar el fútbol, pero son días que uno se levanta mal y extraña al ser querido que se fue. Pero después uno se da cuenta que los seres queridos que se van, quieren lo mejor para nosotros y hay que pensar en eso: en rendirles cuenta desde acá abajo, dar lo mejor y seguir creciendo para que ellos estén contentos”.

Más allá de que no pudo concretar su regreso a Boca, Centurión se mostró muy feliz y agradecido de estar en Vélez, lugar en el que se sintió muy respaldado por sus compñaeros después de todo lo que le ocurrió. “La verdad que jugar al fútbol es algo único para mí. Mi vida desde chico fue muy golpeada y crecí así. Hoy estoy dando pelea y me siento muy bien en este club que me abraza y no me suelta. La vuelta a este campeonato tan lindo después de ocho meses me vino bien, lo extrañaba mucho. Vamos a tratar de darlo todo para que Vélez siempre quede en lo más alto”, concluyó.

