El VAR de Infobae: el “penal invisible”, la jugada bajo la lupa de la primera fecha de la Copa de la Liga Profesional

Volvió el fútbol de Primera División en la Argentina. La pelota rueda otra vez y también se encienden las pantallas del VAR de Infobae. La primera fecha de la Copa de la Liga Profesional ofreció varias jugadas controvertidas, algunas bien resueltas por los árbitros y sus asistentes; otras, más complejas, sólo podían ser observadas correctamente con la asistencia de la tecnología.

Elegimos una, particularmente difícil. Sucedió en el minuto 49 del segundo tiempo de la victoria de Gimnasia La Plata 3-0 frente a Patronato en el Bosque, la jornada del cumpleaños N° 60 de Diego Maradona, que fue homenajeado en la previa del cotejo.

El arquero local Jorge Broun y Paolo Goltz fueron protagonistas de la jugada que quedó bajoi la lupa y que la transmisión, en un principio, no detectó. El córner desde el sector izquierdo se cerró y el ex Boca y Huracán detuvo con su mano el balón antes de que ingresara totalmente en su arco, al fallar en su salida Fatura y llevarse el esférico por delante el defensor. El cuerpo de ambos jugadores del Lobo y el palo no permitieron al equipo arbitral que observara la acción al detalle.

En consecuencia, se trata de una jugada muy complicada para el juez Diego Abal y sus asistentes (Javier Uziga y Gisela Trucco). Sin embargo, debió sancionarse penal y expulsión de Goltz por evitar una ocasión manifiesta de gol. Es una jugada curiosa, que de todas maneras sólo hubiera decorado el resultado. Apenas Broun capturó la pelota, la autoridad del juego señaló la mitad del campo para dar por finalizado el duelo.

