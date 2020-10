Ruggeri explotó cuando compararon a Messi con Cristiano Ronaldo y ensayó una contundente defensa al Pipita Higuaín

Ruggeri defendiendo a Higuain

Pese a cambiar de canal, Oscar Ruggeri no cambió su esencia. Es así que el mítico zaguero de la Selección devenido en panelista de televisión sigue deleitando al público con sus desopilantes anécdotas y explosivas reacciones. Esta vez, el Cabezón sorprendió con una rotunda defensa a Gonzalo Higuaín ante las críticas recibidas por su paso por la Albiceleste y ratificó su preferencia por Lionel Messi por sobre Cristiano Ronaldo.

En el programa 90 Minutos, que pasó de Fox Sports a ESPN recientemente, el ex defensor tomó la palabra luego de un informe que pasaron al aire acerca de la última generación de futbolistas argentinos que no pudieron imponerse en las tres finales que disputaron entre 2014 y 2016. Fue ahí que, mientras el conductor Sebastián Vignolo repasaba una encuesta en redes acerca del “jugador más injustamente destratado de los últimos tiempos”, Ruggeri tomó la palabra para defender al Pipita.

“Para mí al Pipa... nunca escuché tantas cosas contra un jugador como al Pipa. No escuché en la historia desde que juego en la Selección que no escuché las barbaridades como al Pipa Higuaín. Y todavía siguen ahora”, señaló el ex River, Boca y Real Madrid, entre otros, acerca de la manera en la que se le apuntó al delantero de 32 años durante su estadía en el seleccionado nacional.

Ruggeri explicando porque Messi es mejor que Cristiano

La charla entre el resto de los periodistas del ciclo fue mutando hasta que se llegó al clásico debate sobre quién es mejor si la Pulga o CR7. Y mientras algunos presentes se inclinaron sin dudar para el lado del argentino, Daniel Arcucci profundizó sobre su análisis al recordar que Diego Simeone había justifado la elección del luso debido a su capacidad de adaptación en cualquier equipo.

Nuevamente, Ruggeri tomó la palabra con gestos de fastidio. Primero interrumpió a su compañeros con un repetitivo “según la necesidad... según la necesidad... según la necesidad”, hasta que por fin lo dejaron expresar su opinión. “Yo si tengo que elegir, elijo a Messi primero... después veo. Sí que me gusta Cristiano, pero para mi Messi es mejor, mucho mejor”, aseguró el Cabezón.

Toda esta discusión que provocó las declaraciones del campeón de mundo de 1986 se produjeron de cara al inicio de las Eliminatorias sudamericanas para el Mundial de Qatar 2022, ya que este jueves el elenco conducido por Lionel Scaloni comenzará su andar cuando reciba a Ecuador, desde las 21, en la Bombonera.

Los 23 convocados del exterior ya llegaron al país este lunes al mediodía y se encuentran en el predio que la AFA posee en Ezeiza para realizarse los hisopados correspondientes como lo indica el protocolo de la FIFA. Recién mañana por la tarde tendrán el primer entrenamiento grupal y será allí donde el DT defina el once que parará ante el elenco Tricolor.

