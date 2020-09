Un ex presidente del Barcelona comparó el Superclásico con el Real Madrid-Barça: qué equipo sería River y cuál Boca

Joan Gaspart explicó por qué el Barcelona es más parecido a Boca que a River

Joan Gaspart, ex presidente del Barcelona, se refirió al Superclásico del fútbol argentino. El dirigente y empresario que estuvo al mando del club culé entre julio de 2000 y febrero de 2003, comparó a Boca y a River con el clásico español entre Barcelona y Real Madrid.

“Real Madrid no se puede comparar con Barcelona, me ha comparado a un gran equipo, que no lo dudo, pero Barcelona es mucho más que un club”, comenzó, en tono jocoso, el ex dirigente.

En diálogo con Presión Alta por TyC Sports, Gaspart habló de la historia de los clubes más importantes de España y no dudó en aseverar que Boca sería el Barcelona y River el Real Madrid.

“Barcelona tiene un sentimiento, es como una religión… Yo he visto partidos de Boca en Argentina, aquello es más que un partido de fútbol. La pasión que ponen no se pone en otro equipo”, explicó el ex presidente culé. Y agregó: “Barcelona es un equipo con mucha pasión, no se lo puede comparar. No es mejor ni peor que otro club, es diferente... Lo ha sido y lo seguirá haciendo”.

Gaspart habló puntualmente del Superclásico argentino y aseguró: “He visto partidos de Boca, de River… Y sigo pensando que Boca es algo más allá de un equipo simplemente de fútbol. La pasión que he visto... Es la misma pasión, la forma de sentir”.

En otro orden, el ex presidente del Barcelona se mostró optimista con volver a ver feliz a Lionel Messi: “Vamos a volver a ver al Leo sonriente de los últimos 15 años. En la entrevista dio sensación de tristeza, esperemos que esta historia termine bien y feliz”. En relación al conflicto legal que tuvieron el capitán y la institución española, apuntó: “Hemos aprendido que en el futuro no se pueden hacer contratos que se puedan interpretar. Hay que hacer contratos claros y concisos”.

Otras frases de Joan Gaspart:

“Estoy contento y feliz. Soy de los que dije desde el primer momento que había que hacer lo imposible para que se quede en Barcelona. Espero que Koeman sepa complementarlo con 10 jugadores más que consigan, junto con Leo, hacernos disfrutar esta temporada”.

“Ahora lo único que me preocupa es que Leo esté contento, feliz, y que Koeman pueda disponer del mejor jugador del mundo. Dejar pasar la historia, que ha sido muy desagradable. Vamos a confiar que Leo disfrute y nos haga disfrutar mucho a los barcelonistas”.

“Ojalá Messi cuando termine esta temporada piense que debe terminar su carrera en Barcelona, que es su casa, su vida”.

“Barcelona tiene 130 años de historia. Leo Messi es sin dudas el mejor jugador que hay en el mundo y es un muy importante, pero está claro que pasará, se retirará y el Barcelona seguirá. El club está siempre por encima de los directivos, de los presidentes, de los jugadores… De todo. Si no hay club, no hay jugadores ni directivos”.

Lionel Messi, durante los entrenamientos del Barcelona de cara a la temporada 2020/21 (REUTERS)

“El socio es feliz y ha pasado página de este incidente. Y desea que Leo se sienta contento y feliz en el Barcelona. Messi le ha dado al Barcelona éxitos, triunfos, copas, ligas, copas de Europa… Pero está claro que Leo no puede ganar solo, tiene que estar arropado de los Xavi, Iniesta, Puyol, Valdez, Suárez, Busquets… Nos ha dado espectáculo y pasión. Hemos visto cosas que no habíamos visto en nuestras vidas. Disfrutar del fútbol de una forma enorme y con títulos, que no es poco”.

“Leo no es el entrenador de Barcelona, es el jugador más importante pero es el entrenador el que está haciendo los cambios necesarios para conseguir los títulos”.

“Neymar se fue mal del Barcelona y le dio un disgusto a los hinchas por cómo se fue al París Saint-Germain, pero es un jugador excepcional. Ni Piqué ni Busquets ni Messi me tendrían que haber pedido que lo lleve porque a mi me encanta y lo hubiese comprado sin que me lo pidiesen”.

