Juanfer Quintero explicó qué falta para sellar su salida de River y cómo las críticas por “gordo” cambiaron su alimentación

Juan Fernando Quintero continuará su carrera en el fútbol chino (Foto NA)

Juan Fernando Quintero se encuentra actualmente en Miami, realizando algunos trámites personales. Hace varios días que se despidió de sus viejos compañeros de equipo y que no entrena bajo las órdenes de Marcelo Gallardo. Sin embargo, el anuncio oficial de su venta al Shenzhen FC de China aún no se hizo oficial.

Durante una entrevista en vivo por Instagram con el doctor Carlos Jaramillo, especialista en medicina funcional, el mediocampista colombiano explicó la razón por la cual aún no se efectivizó su traspaso al fútbol chino. “Todo está muy bien. Aunque algunos quieran tergiversar las cosas, le agradezco a todo el mundo River, a todos. No se ha hecho oficial porque, siendo sincero, faltan mis exámenes médicos y estamos a la espera de eso y poder viajar. Cada quien tendrá su intención, pero soy una persona muy transparente”, afirmó.

Uno de los temas que se profundizó durante la charla fue el cambio radical que realizó el ex Porto en su alimentación, y cómo esto lo ayudó para mejorar sus actuaciones dentro de los campos de juego. Según el oriundo de Medellín fue clave para hacer el click que lo cataloguen como “gordo” cuando llegó a Argentina.

Juan Fernando Quintero habló sobre su cambio en la alimentación

“Cuando llegué a Argentina decían que ‘llegó un gordo’. Vieron las fotos y comenzaron las críticas. River es un club exigente, y de los más importantes. Esto me sirvió mucho, recibí las críticas para bien. A raíz de esto empecé a investigar sobre la alimentación, cómo uno se puede recuperar más fácil, cómo tener altos niveles de exigencia”, comenzó su relato. Y luego agregó: “Comencé a cambiar mis hábitos, comía más ensaladas, le bajaba a las carnes. Procuraba mucho la alimentación en base a vegetales. Los frijoles o granos, que servían para la circulación. A los 20 días vi cambios notorios, comencé a sentirme con más energía. Fue importante investigar qué le servía a mi cuerpo. Me ayudó demasiado. Luego comencé a no comer lácteos. Con la exigencia de Argentina en dos meses ya estaba en mi peso. Fue un proceso bonito”.

Quintero explicó que “procuraba comer poca carne, poco pollo. Cuando me lesioné en 2019 dejé todo. Hice una dieta vegana y nunca se me inflamó mi rodilla. Se supone que la recuperación es difícil, pero te juro que con mi alimentación quedé impactado. Me exigí bastante y logré el cambio que necesitaba, y lo vi”.

Juanfer también aprovechó la oportunidad para expresar su fanatismo por el baloncesto, especialmente por el que se desarrolla en Estados Unidos. “Soy un enfermo del básquet. Miro partidos viejos, soy muy fanático de la NBA. Y eso me llevó a otro nivel mental, cómo se entrenan, cómo se alimentan. Los atletas son de los más fuertes. Ese deporte me llevó a otra cosa. Salgo de un partido y veo qué video salió, qué partido se jugó y busco información”, esbozó.

Este deporte también generó cambios dentro del futbolista, especialmente en el aspecto mental. “Viendo todos los documentales de básquet hace poco hubo uno que me marcó también y muchas personas lo pueden hacer en su vida personal. Pero no es el básquet, es la mentalidad de esa persona. Yo lo veía en mi equipo y relacionaba ‘es la actitud del entrenador, de este compañero’. Todo lo relacioné con mi equipo y con lo que estaba alrededor”, puntualizó.

“Eso me sirvió de autoinformación para llenarme y como para decir ‘yo no estoy lejos de ese mundo’. La mentalidad sigue siendo la misma, pero es el deporte, es la ambición. Te ayuda a aclarar la mente para hacer bien tu trabajo. Es imposible pensar 24 horas en fútbol. Te cambia algo que te asemeja mucho. Con el básquet me pasó eso, soy un fanático mal”, concluyó.

