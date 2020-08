Las sorprendentes revelaciones de la hija de Roberto Baggio sobre la pasión de su papá por Boca

Roberto Baggio y Diego Maradona, dos cracks del fútbol mundial que comparten la misma pasión por Boca (Shutterstock)

Valentina Baggio, hija de Roberto, leyenda del fútbol italiano, dio sorprendentes revelaciones sobre la pasión que despertó Boca en su papá. “Crecimos a pan, fútbol y Boca”, confesó en declaraciones a Il Bianconero, un sitio dedicado a la Juventus.

“Cuando nos llevaba al colegio, íbamos en el auto con canciones de la hinchada a todo volumen a las 7 de la mañana”, detalló Valentina, quien se refiere a sus dos hermanos, Leonardo y Mattia. “No hincha por ningún otro más allá de Boca”, afirmó.

El fanatismo de Roberto Baggio por Boca es conocido. Él mismo lo reveló a mediados del 2019 a través de una particular anécdota. “Estaba con unos amigos, no recuerdo si fue en 1994 o 1995, y de fondo pasaban un resumen de un partido del fútbol argentino. Un equipo ganaba 3-0 y mostraban una hinchada que festejaba. Entonces comenté que me parecía muy sencillo ser hincha cuando se ganaba por tres goles. Y me respondieron que esos eran los que estaban perdiendo. A partir de ahí lo empecé a seguir”, confesó el italiano, ganador del Balón de Oro en 1993, a Fox Sports.

En ese entonces, la leyenda del fútbol italiano se refirió al arribo de su compatriota Daniele de Rossi a Boca. “Puede encontrar una gran satisfacción y ojalá demuestre el valor que tiene como jugador y persona. Él tiene fútbol para dos o tres años más, él puede jugar en cualquier lado. Él se va de un grande de Italia jugando la Champions y ahora va a otro grande a jugar la Champions de acá”. Y sobre el gran referente actual, Carlos Tevez, recordó: “A Carlitos lo conocemos todos, es un ídolo de todos. En la Juventus dejó un recuerdo imborrable en los hinchas. Estuve también con Martín Palermo en su momento, un grande”.

También lamentó por no haber podido jugar en Argentina. “En su momento se rumoreó que podía llegar a jugar en Argentina, pero antes era una época diferente en la que se te ibas afuera se te complicaba que te citen a la selección. Si fuera como en esta época hubiera venido, soy hincha de Boca y me hubiera gustado hacer lo mismo que De Rossi”, reconoció quien fue un emblema de la Selección de Italia y que brilló en la Juventus, Milan e Inter de Milán, entre muchos otros elencos.

La pasión de Baggio por Boca se suma a la de otras grandes figuras internacionales. Además de su compatriota Daniele de Rossi, quien pudo cumplir el sueño de vestir los colores xeneizes, Edinson Cavani, Dani Alves, Arturo Vidal, Arda Turan, Lukas Podolski y Mario Balotelli, entre muchos otros, se manifestaron a favor del conjunto de La Ribera.

