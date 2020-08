La sugestiva publicación de Edwin Cardona ante los rumores de su llegada a Boca

Edwin Cardona se acerca a Boca: qué falta para que se concrete su transferencia

Cada hora que pasa parece acercarse más a la Ribera. Edwin Cardona mantuvo el silencio hasta ahora pero compartió un mensaje sugestivo en las redes sociales, en medio de los rumores de su vuelta a Boca. Juan Román Riquelme mantuvo contactos con el enganche colombiano desde principios de año, cuando estuvo muy cerca de firmar como refuerzo del equipo de Miguel Ángel Russo. Y ahora todo se reflotó.

“Lo mejor está por venir todo esfuerzo tiene su recompensa”, fue la frase que eligió el cafetero de 27 años mientras secaba el sudor de su frente luego de trabajar en una bicicleta fija en su hogar. A Cardona, que siempre se lo cuestionó por su contextura física y sobrepeso, se lo notó en óptimas condiciones pese a la pandemia reciente y no tener continuidad.

Edwin está bajo las órdenes del entrenador argentino Pablo Guede, quien no lo utilizó demasiado en las tres presentaciones de Xolos de Tijuana. Apenas fue convocado para el segundo duelo ante América (derrota 4-0 en condición de visitante) en el que ingresó en el complemento sin poder torcer el resultado desfavorable.

Una de las últimas imágenes que compartió Edwin en sus redes sociales

El próximo compromiso de los tijuanenses será hoy por la noche (23:05 hora argentina) frente a Atlético San Luis. Y aunque no se difundió nómina de jugadores convocados, Cardona no formaría parte de la misma y se mantendría a la espera de novedades por su retorno a Argentina.

En una entrevista publicada la semana pasada Carolina Castaño, esposa de Cardona, declaró que su familia estaba deseosa de poder regresar a Argentina para que Edwin vistiera otra vez la camiseta azul y oro, tal como lo hizo desde 2017 a 2019 (luego se decidió no hacer uso de su opción de compra valuada en aproximadamente 7 millones de dólares).

Apelando a la imagen de un águila y un cuervo, el ex Atlético Nacional de Medellín compartió otra reflexión: “El único pájaro que se atreve a picotear un águila es el cuervo. Se sienta sobre su espalda y muerde su cuello. Sin embargo, el águila no responde, ni lucha con el cuervo:; no gasta tiempo ni energía en el cuervo. Simplemente abre sus alas y comienza a elevarse más alto en los cielos. Cuanto más alto es el vuelo, más difícil es para el cuervo respirar y luego el cuervo se cae por falta de oxígeno. Deja de perder el tiempo con los cuervos. Solo llévalos a tus alturas y se desvanecerán”. Y citó un fragmento de la Biblia: “El enemigo se sentará a tus espaldas y te morderá el cuello... ‘pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas; levantarán alas como las águilas...’ (Isaías 40:31)”.

A la par de la contratación de este futbolista que es debilidad de Riquelme y también de Miguel Ángel Russo, se cocina la salida de un integrante importante de la plantilla xeneize: Emanuel Reynoso. Con el término de la temporada de la MLS (anoche Portland Timbers se consagró en la final ante Orlando City) se renuevan las expectativas y equipos en la liga norteamericana. Y el Minnesota United estaría decidido a desembolsar 5 millones de dólares por la ficha de Bebelo.

Y además otro de los que podría cruzar la puerta de salida es Sebastián Villa: en las próximas horas arribaría una oferta de Europa por una suma superior a los 10 millones de dólares. Teniendo en cuenta estos posibles dos alejamientos, crecen las posibilidades de Cardona, que firmaría a préstamo por 12 ó 18 meses.

