El mal momento del Beto Alonso: “La cuarentena te golpea mucho la cabeza”

Norberto Alonso se mostró angustiado por llevar casi 150 días de encierro y aseguró que extraña poder ir a las instalaciones del Millonario (Gustavo Gavotti)

Si bien el gobierno nacional ya aprobó el protocolo para la vuelta de los entrenamientos del fútbol argentino y todos los clubes de Primera División ya iniciaron con su puesta a punto de cara a lo que será el reinicio de la actividad, no todos los protagonistas del mundo de la pelota están exceptuados para esquivar la cuarentena obligatoria. Es así que uno de los que describió la difícil situación de estar casi 150 días encerrado fue Norberto Alonso, que actualmente se desempeña como asesor presidencial y de imagen de River Plate.

El Beto brindó una nota televisiva con el propósito de hablar del mercado de pases del Millonario, pero no pudo evitar detallar el mal momento que está atravesando debido al encierro. “Acá estoy aguantando, no se si es el final o el principio. No sabemos nada, viste. Estoy esperando el momento para poder salir, para poder ir al club, para poder encontrarse con los amigos, para ir a cenar con mis amigos, para ver a mis hijos, a mis nietos”, se sinceró ante las cámaras de Fox Sports.

“A esta no la esperábamos, se nos vino y no sabemos cómo resolverla”, añadió el ex atacante que brilló con la camiseta de la banda roja en las décadas del ’70 y ’80. Además, quiso destacar el trabajo de todos los médicos y del personal de la salud por el compromiso en este contexto. “Es para el aplauso lo que están haciendo”, deslizó.

Más allá de que su actividad en el club de Núñez no es considerada como esencial, el campeón del mundo de 1978 debe quedarse en su hogar debido a que integra el grupo de riesgo debido a su edad de 67 años. “Ojalá que terminemos pronto esto porque te golpea la cabeza. No esperaba nunca una cosa de esta. Este encierro no lo viví nunca, a nosotros nos gusta la libertad y lamentablemente tenemos que estar adentro para no contagiar, para no hacer daño”, imploró.

Otro de los temas abordados por el Beto fue el de la posible salida de Juan Fernando Quintero, futbolista por el que el Millonario recibió una oferta desde el Shenzhen FC de China y aunque no informaron los montos de la misma, trascendió que la operación rondaría los 10 millones de dólares. “Es un buen jugador y tiene una muy buena pegada pero tiene que estar mejor físicamente. No sé si se lo puede llamar conductor porque River es un equipo y necesita un poquito de cada uno”, describió el rol del colombiano.

Acerca de si el conjunto del Monumental iba a sentir la salida del zurdo de 27 años, Alonso opinó: “Cuando se fueron jugadores importantes, como por ejemplo el Pity Martínez, Gallardo supo cómo rearmar el equipo”.

