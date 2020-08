La millonaria oferta por Nacho Fernández que rechazó River

Atlético Mineiro hizo una oferta millonaria por Nacho Fernández pero River la rechazó @Riverplate

El plantel de River Plate pudo volver a los entrenamientos este lunes al igual que el resto de los clubes de la Primera División luego de que se haya aprobado el protocolo de la AFA por el gobierno nacional. Sin embargo, en las últimas horas trascendió que Marcelo Gallardo podría haber perdido a dos de sus figuras antes del retorno de la actividad ya que el Millonario recibió dos ofertas por parte del Atlético Mineiro que finalmente terminó rechazando.

Este martes se había hecho pública las intenciones del Galo por quedarse con Lucas Pratto en el último día del mercado de pases de Brasil. El equipo de Belo Horizonte acercó una propuesta de 3.750.000 dólares (3 millones limpios) por la ficha del delantero, pero desde el Monumental no dudaron en negarse.

Algo similar ocurrió con Nacho Fernández ya que este miércoles trascendió que el mediocampista también fue pretendido por el elenco que dirige Jorge Sampaoli. Esta vez, la cifra ofrecida por el volante de b fue de 7 millones de dólares brutos, un monto superior al del Oso pero igualmente considerado insuficiente desde el elenco de Núñez.

El equipo de Jorge Sampaoli también había ofertado por Lucas Pratto pero el monto fue considerado como insuficiente Foto NA: Delfo Rodriguez zzzz

Si bien es cierto que la entidad rojiblanca no está pasando por un buen momento económico y que a fin de año deberá saldar una gran parte de la deuda que acarrea, sumado a la crisis económica producto del coronavirus que golpeó las finanzas de los clubes y les bajó la cotización a los futbolistas en este mercado, desde la dirigencia no piensan ceder tan fácil con la tasación de sus jugadores.

Es cierto que el formado en Gimnasia y Esgrima La Plata hace tiempo que es pretendido por los clubes del exterior, pero en River no lo consideran como transferible, menos por una suma menor a su cláusula de rescisión que es de 10 millones de dólares (libres de impuestos). La misma fue establecida cuando el mediocampista extendió su contrato hasta mediados de 2023, aunque en junio de 2021 pasará a ser de USD 7.000.000.

Por el lado del atacante de 32 años, no solo el dinero ofrecido queda muy lejos de los 30 millones de dólares que estipula la cláusula de salida que tiene con River, sino que también es abismal la diferencia con el precio que abonó por su ficha al San Pablo. Además, el propio Pratto reconoció que su intención era quedarse en el conjunto de Muñeco y pelear por un puesto en la delantera titular. Fue así que el futbolista surgido de Vélez llevó a cabo un entrenamiento especial durante la cuarentena para ponerse en óptimas condiciones desde lo físico y así ganar terreno en la consideración del DT cuando este lunes iniciaron los entrenamientos en conjunto tras haberse aprobado el protocolo del fútbol argentino.

En cuanto al libro de pases del Millo, Gallardo aceptó no incorporar jugadores con la condición de que no desarmen su plantel, algo vital si es que quieren dar pelea en lo que será el reinicio de la Copa Libertadores, cuando su equipo viaje a Brasil para enfrentarse al San Pablo el jueves 17 de septiembre. Para ello, sus dirigidos ya comenzaron a moverse en el River Camp de Ezeiza y en las última horas el estratega habría tomado la decisión de sumar a un jugador que a primera vista parecía que no iba a tener en cuenta. Se trata de Jorge Moreira, quien se sumará a las prácticas cuando cumpla con la cuarentena el próximo 23 de agosto.

El paraguayo, a diferencia de otros jugadores que vienen de estar a préstamo, como Carlos Auzqui, Joaquín Arzura, Zacarías Morán Correa, Alan Marcel Picazzo, se sumará a las prácticas gracias al visto bueno del entrenador y podría revertir su situación gracias a dos cuestiones (hoy corre desde atrás en la consideración del director técnico y desde su entorno buscan colocarlo en un equipo del exterior).

Una es la posible venta de Juan Fernando Quintero al fútbol de China, lo que liberaría un cupo de extranjeros (también están Rojas, Paulo Díaz, Carrascal, Nicolás de la Cruz y Rafael Santos Borré). La otra, el interés del West Ham por contratar a Gonzalo Montiel.

