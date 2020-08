El multicampeón con Boca que le dijo no a Riquelme Foto NA: DAMIAN DOPACIO

Tras varios años sin volver a alzar la Copa Libertadores, sumado a los distintos enfrentamientos frente a River que les fueron desfavorables, los hinchas de Boca recuperaron parte de su ilusión con la vuelta de un ídolo como Juan Román Riquelme, esta vez como vicepresidente segundo de la institución. El Torero formó parte de una lista, ganó las elecciones y rápidamente se hizo cargo del consejo de fútbol al conformar un equipo de trabajo con distintas glorias del Xeneize. Sin embargo, este lunes se conoció que hubo un multicampeón azul y oro que decidió no aceptar la oferta del ex enganche para sumarse al club.

Quien reveló esto fue Diego Cagna, ex volante del elenco de la Ribera en donde consiguió nueve títulos, entre ellos la Copa Libertadores y la Intercontinental de 2003, ambas como capitán. El Flaco reconoció que había recibido el llamado de Román para formar parte del proyecto de las juveniles del club pero que decidió rechazarla.

“Me ofrecieron para ser ayudante de Sebastián Battaglia en Reserva y dije que no”, fue la confesión del DT de 50 años en diálogo con el programa radial El Show de Boca.

Diego Cagna rechazó la oferta de Román para sumarse a la Reserva junto a Sebastián Battaglia AFP PHOTO/VANDERLEI ALMEIDA

Si bien Cagna no está actualmente desarrollando su labor en un club desde su último paso por Instituto de Córdoba a comienzos de 2019, el mismo tiene una amplia trayectoria en la Primera de varios clubes como Tigre, Colo Colo, Newell’s, Estudiantes de La Plata, San Martín de Tucumán, Atlético Bucaramanga y la Gloria. De tal manera, quizá la intención del ex mediocampista es la de conseguir una institución para poder seguir desempeñándose como estratega principal y no recalar en las divisiones formativas.

Además, el ex futbolista formado en Argentinos Juniors habló sobre su paso por Boca y se mostró agradecido por todo lo que le tocó vivir allí. “Estoy muy feliz con la carrera que hice, con todos los títulos que gané en el club, es importante haber dejado una huella en un club tan importante”, señaló.

Otro de los temas abordados fue el de su capitanía, que se la ganó en su segundo paso por el club luego de haber vestido las camisetas del Villarreal de España y el Celaya de México. “En el primer partido amistoso contra Central en Rosario, Bianchi me comunicó que iba a ser el capitán del equipo, me sorprendió”, rememoró, y sobre el Virrey agregó: “No tuvo ni momentos ni tiempo para estar enojado, no tuve la posibilidad de verlo enojado”.

