Sanguinetti explicó el motivo por el que Daniel Osvaldo fue separado del plantel de Banfield

Tras algunas semanas de negociación y algunas charlas entre los protagonistas, parecía estar todo encaminado para que Daniel Osvaldo siga ligado al Club Atlético Banfield de cara a la siguiente temporada. Es más, ya tenían un acuerdo de palabra para que el delantero extendiese su vínculo hasta 2021 y solo restaba estampar la firma -algo que se complicó debido a la cuarentena obligatoria-. Sin embargo, la ausencia prolongada del jugador en las últimas semanas de entrenamiento vía Zoom obligaron a la comisión del Taladro a tomar la decisión de apartar al ex Boca del plantel.

Fue así que, mientras desde el lado del Loco no hubo declaraciones al respecto ya que decidió guardar silencio y apenas hizo una aparición pública para hacer un anuncio sobre su banda de rock en las redes sociales, del otro lado salieron a explicar lo sucedido. Esta vez fue el flamante entrenador, Javier Sanguinetti, quien brindó detalles acerca de lo ocurrido con Dani Stone.

“Si Osvaldo se hubiese quedado era una buena noticia. Había charlado con él previo al inicio de los entrenamientos, consensuamos algunas situaciones y desgraciadamente no tuvimos más noticias de él en cuanto a lo deportivo por lo que se tomó una decisión del mismo calibre”, explicó el Archu en diálogo con el canal TyC Sports.

El entrenador de Banfield aseguró que "no tuvimos más noticias de él en cuanto a lo deportivo" sobre Osvaldo y que esa fue la decisión por la que se lo separó del plantel

Esta charla de la que habla el entrenador de 49 años se dio en los últimos días de junio, justo antes de que al goleador se le venciera su contrato con la institución del Sur. Allí, Sanguinetti fue directo con el ex Inter de Milán y Juventus acerca de qué pretendía de él. Entre otros temas, le pidió que no se dejara desmotivar por el receso del fútbol y que juntos iban a tratar de sacar su mejor versión. “Le dije que a lo mejor todo esto fue para bien, que le sirvió para recuperarse de las lesiones que traía y que nosotros íbamos a ayudarlo para que pueda cumplir su sueño de volver a las canchas. Obviamente no le prometí que la ‘9′ iba a ser de él, pero si me comprometí a ayudarlo para que vuelva a ser el jugador que fue, que si lo hacía iba a jugar porque las condiciones las tiene. Le pedí que se sume a esta ilusión. Fue una linda charla, lo vi enchufado desde el primer día. Estoy muy contento con su respuesta y la de todo el plantel”, le contó Sanguinetti a Infobae hace unas semanas.

Este acercamiento por parte del DT parece que le había devuelto la confianza al atacante de 34 años que el 1º de julio se presentó al primer entrenamiento del semestre que realizó el plantel por videollamada. Pero con el correr de los días, Dani Stone acusó motivos personales y ya no participó de las prácticas. “Formaba parte de los entrenamientos pero, por temas particulares, hace algunas semanas que no participa. Ya no forma parte del plantel. Teníamos la chance de extender el contrato pero no se llegó a hacer. En este contexto es muy difícil que siga”, había manifestado Oscar Tucker, la primera voz oficial del club en salir a hablar, en diálogo con Info Región.

En medio de esta incertidumbre sobre si se retirará de manera definitiva o buscará un nuevo club, Osvaldo subió un video en la cuenta de Instagram de su banda de rock Barrio Viejo. “Estamos muy felices y espero que a todos los ‘Barrioviejeros’ también les guste todo esto, y a los que no conocen la banda, que no se lo pierdan porque es un buen material. Esperemos hasta el domingo, les mando un abrazo muy grande a todos. Aguante Barrio Viejo y el Rock and Roll, aguante el Rock and Roll... Que no morirá jamás”, comentó en las imágenes, poniendo fuerte énfasis en su última frase y quizá mandando alguna indirecta sobre para donde irá su futuro.

