Reunión cumbre entre la AFA y el gobierno nacional por la vuelta a los entrenamientos en el fútbol argentino

Claudio Tapia (presidente de la AFA), Santiago Cafiero Jefe de Gabinete de Ministros) y Ginés González García (Ministro de Salud)

La aprobación de los protocolos sanitarios será el tema central sobre el que girará la reunión que esta tarde sostendrán las autoridades nacionales de Salud con el Jefe de Gabinete de Ministros, Santiago Cafiero, y autoridades de la AFA, en la que se buscará avanzar con el retorno a los entrenamientos en el fútbol argentino. “Los protocolos no están definidos y en este tema del fútbol debemos ser muy prudentes, porque la situación epidemiológica en el AMBA es muy restrictiva”, advirtió en las últimas horas Cafiero.

Por su parte, el Jefe de Gabinete del Ministerio de Salud, Lisandro Bonelli, sostuvo que “la intención de todos es que vuelvan las prácticas”, aunque también pidió cautela. “Se decidirán (en esta reunión) los pasos a seguir. La intención de todos, no sólo del Gobierno, es volver a los entrenamientos, pero somos cautos y tenemos que tomar los cuidados necesarios para avanzar cumpliendo los protocolos. Cualquier decisión que se tome se tiene que hacer con muchísima responsabilidad, pero ojalá podamos decir que tal día pueden volver los entrenamientos”, manifestó en TyC Sports el funcionario.

La reunión se desarrollará en la Casa Rosada a partir de las 16 y formará parte el ministro de Salud, Ginés González García; el de Turismo y Deportes, Matías Lammens; y Santiago Cafiero junto con las autoridades del fútbol argentino, representadas por su presidente, Claudio Tapia, el tesorero del organismo, Pablo Toviggino, y el secretario general, Víctor Blanco.

El 10 de agosto es la fecha tentativa, pero solo de los equipos que juegan Libertadores

Las especulaciones de estos días ponen al próximo lunes 10 de agosto como el retorno protocolorizado a los entrenamientos de los cinco equipos que jugarán la Copa Libertadores desde el 17 de septiembre (Boca, River, Racing, Defensa y Justicia y Tigre). Pero cuando esos equipos deban viajar al exterior, por la continuidad de la competencia, no tendrían la posibilidad de aislarse por 14 días cuando regresen a la Argentina, algo que el protocolo exige. Este será uno de los asuntos importantes a resolver en la reunión de esta tarde.

Pero no el único, ya que también habrá que comenzar a analizar la vuelta de los entrenamientos de la Primera Nacional (sería para fin de mes), aunque antes deberá confirmarse bajo qué formato de torneo. Es decir, si se sigue disputando el mismo que se vio interrumpido por la pandemia de coronavirus o será mediante uno reducido.

Así es el protocolo que la AFA le envió al Ministerio de Salud y que será tratado esta tarde

El protocolo, elaborado por la AFA junto a su Comité Médico, se centra en tres grandes ejes: “Higiene y distanciamiento en los entrenamientos”, “Testeos y seguimiento” y “Precauciones en los desplazamientos y las instalaciones”. En el primer ítem, por caso, recomienda que no haya más de seis futbolistas o árbitros durante una sesión de entrenamiento en la misma cancha, que ellos sean los únicos exceptuados en el uso del tapaboca en el área de práctica, evitar ofrecer refrigerios a los participantes y que cada futbolista lleve su propia hidratación; además de las recomendaciones inherentes a toda la población (lavado de manos, distanciamiento social, desinfección).

En cuanto a los tests, las pruebas serán públicas y realizadas “por personal independiente de la entidad, competente y previamente capacitado”; es decir, no estarán a cargo del cuerpo médico de cada club. Es más, señala que “una propuesta correcta de procedimiento” es “realizar el test a todos los futbolistas / árbitros que regresen a la actividad y a aquellos que hayan tenido cualquier tipo de contacto”.

“El primer test se realizará 72 horas antes del regreso a la actividad y el segundo luego de la primera sesión de entrenamiento. Luego, semanalmente”, resalta sobre la frecuencia de las pruebas. Incluso sugiere la opción de “realizarlas sin bajar del propio vehículo”. También hace hincapié en los traslados “puerta a puerta” de los jugadores y trabajadores de los clubes desde sus hogares a las instalaciones, sin pasar por el transporte público. Serán las instituciones las que deben encargarse de proveerles un medio si no poseen vehículo propio.

Aunque no está indicado en el protocolo, el presupuesto mensual para realizar los testeos a todos los integrantes de un plantel profesional (jugadores, cuerpo técnico y médico, auxiliares, etc.) oscila los 750.000 pesos. Desde AFA ya adelantaron que respaldarán económicamente a las instituciones para poder cumplir con los requisitos para volver a los entrenamientos. A su vez, la Conmebol anunció la distribución de un fondo de 6 millones de dólares para las 10 asociaciones, de los cuales 2 millones están destinados a gastos de laboratorio, mientras el resto podrá ser invertido de acuerdo a las necesidades de cada entidad.

Los detalles de la reunión virtual entre la AFA y el infectólogo Pedro Cahn para debatir el protocolo

Días atrás, más de 80 dirigentes de la AFA encabezados por el presidente Claudio Tapia mantuvieron un encuentro virtual con el infectólogo y asesor del gobierno nacional, Pedro Cahn, con el objetivo de profundizar en el protocolo elaborado por la Asociación, escuchar recomendaciones y realizar ajustes con el fin de incorporar sus sugerencias al documento elevado al Ministerio de Salud de cada al reinicio de la actividad.

“Interesantísima charla mantuvimos, más de 80 representantes entre miembros del Comité Ejecutivo, presidentes, referentes de clubes de todas las categorías y médicos con el doctor Pedro Cahn y Fundación Huésped. Vimos pautas para reducir riesgos de contagio para la vuelta a los entrenamientos”, escribió Chiqui Tapia en su cuenta de Twitter luego del cónclave.

La AFA y el infectólogo Pedro Cahn se reunieron vía zoom para debatir el protocolo para la vuelta a los entrenamientos

Luego, respaldado en una serie de placas, Cahn hizo un repaso de cómo se desarrolló la enfermedad y cómo fue su diseminación en todo el planeta. Para poder abrir una actividad, en este caso el fútbol, expuso diferentes puntos que deben tomarse en cuenta para poder llevarlo a cabo: -La locación, ¿exterior o interior? - Personas, ¿cuántas? - Espacio, ¿cercanías? - Tiempo, ¿duración? - Contacto – amplitud superficies - Zona, ¿área de circulación? - Cumplimiento de las medidas.

El infectólogo profundizó en las medidas de prevención en general y las que están consignadas en el protocolo y dejó algunas sugerencias que fueron incorporadas, por ejemplo, la utilización de la App Cuidar, la atención sobre el olfato de los futbolistas y trabajadores de la disciplina y el hecho de evitar las concentraciones.

“Queremos agradecerle al doctor Cahn por cómo ha defendido el camino a seguir y lo felicito por lo que ha hecho por el país. El fútbol esperará lo que el Ministerio de Salud de la Nación disponga para iniciar este comienzo y las etapas que deberíamos cumplir. Repito y agradezco como ciudadano su labor”, señaló Rodolfo D’Onofrio, presidente de River y vice de la AFA, como cierre del encuentro.

Marcelo Gallardo, Sebastián Verón y Boca Juniors, las voces que se alzaron para la vuelta de los entrenamientos

El entrenador de River fue el primero en alzar la voz y pedir por el retorno a las prácticas. “No se aguanta más que los jugadores no puedan entrenarse”, expresó el Muñeco a mediados de junio cuando se refirió sobre la situación del fútbol nacional y se mostró preocupado por el extenso parate. “Directamente me parece que el fútbol argentino no va a tener mucha actividad. No creo que cambie mucho lo que se ve hoy de acá al mes de agosto. Todavía vamos a tener al virus circulando por nuestro país”, comentó el DT en diálogo con Un Buen Momento por Radio La Red.

Fue tal la preocupación del estratega riverplatense que admitió que esta situación de incertidumbre lo llevó a replantearse un montón de cosas, inclusive su futuro: “No sabemos hacia dónde vamos. No hay visión, es ir para adelante y ver cómo resolvemos. Improvisamos sobre la marcha. Cuando digo que me replanteo todo es porque no me gusta entrar en la improvisación. Puedo improvisar un cambio o una idea, pero no todo. Si improviso todo estaría equivocando el camino y no es así mi forma de ser. No sabemos qué va a pasar o qué va a venir. Veremos en qué posición estamos en ese momento”.

Alberto Fernández dio detalles de su reunión con Marcelo Gallardo

Días atrás, Juan Sebastián Verón, quien al igual que Gallardo había recibido críticas por su intención de que se debata por la vuelta a los entrenamientos, disparó: “Los que antes creían una insensibilidad hablar del regreso del fútbol, hoy son los que piden la vuelta cuando antes”. En una entrevista con Los más grandes (Radio Cooperativa), la Brujita argumentó: “Hay que mantenerse en línea con lo que se decida, aunque esto se dilató muchísimo, porque es una decisión que tendría que haberse tomado antes. En un momento, cuando se hablaba de esto, parecía un insensible; y hoy, los que me decían insensible están presionando y dicen que no puede ser que no se vuelva a jugar”.

En la misma sintonía, Verón continuó con su relato y aclaró que “esto se tendría que haber hablado muchísimo antes, porque hoy la situación está medio desbordada”. “Para todos hubiera sido mejor que nos anuncien que podríamos volver a finales de agosto. Era una buena solución para que los clubes puedan planificar con los jugadores y los cuerpos técnicos”, detalló.

La aclaración de Boca en las redes sociales en relación a la vuelta de las prácticas de fútbol

Por último, Boca también fijó su postura: “El cuerpo técnico y el plantel ven como una necesidad imperiosa volver a los entrenamientos”. El club realizó una aclaración a través de las redes sociales tras publicar una entrevista a Miguel Ángel Russo realizada con al menos tres meses de antelación. Es por eso que a través de las redes sociales, el club xeneize remarcó: “La nota a Miguel Russo fue realizada meses atrás y dejó en claro que la prioridad de todo Boca siempre fue la salud y el respeto a todas las medidas de cuarentena. Ahora, teniendo fecha de regreso a la competencia oficial, el cuerpo técnico y el plantel ven como una necesidad imperiosa volver a los entrenamientos bajo todos los protocolos que se requieran”.

El primero que había hablado en la institución de la Ribera fue Mario Pergolini, vicepresidente primero, que hace algunos días manifestó: “La gente puede salir a correr en la calle pero 35 personas no se pueden entrenar de manera profesional”. La postura oficial fue a contramano de las palabras de Carlos Tevez, quien en diálogo con el programa de TV Intratables había señalado que “habiendo gente enferma y que está muriendo es muy difícil. Cada uno tiene su opinión, pero la verdad para mí es muy difícil volver ahora sabiendo que hay gente que se está muriendo y los hospitales están todos colapsados. No podemos negar esta realidad. Para mí no es momento de volver”. Sin embargo, el Apache aclaró: “Igualmente, esto lo maneja la AFA y los clubes y si tengo que ponerme a entrenar, vuelvo a Buenos Aires a entrenar”.

Carlos Tevez se mostró en contra de la vuelta a los entrenamientos

