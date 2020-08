La promesa argentina del Real Madrid que puede desembarcar en Racing: “Estamos absolutamente ilusionados”

Francisco Feuillassier tiene 22 años y juega en el Real Madrid (Foto: Facuendo Pechervsky)

El nombre de Francisco Feuillassier es muy poco conocido en Argentina, pero sobre su espalda carga con ser una de las promesas del fútbol. El atacante del Real Madrid, que ya tuvo sus minutos en el equipo oficial, podría darle un giro inesperado a su carrera para desembarcar en Racing, el club de sus amores.

“No lo descarto de ninguna manera porque para el chico es como que lo haya llamado la ilusión de su camiseta de toda la vida. Los argentinos llevamos en el corazón el respeto a una camiseta y defendemos mucho el sentido de pertenencia: el corazón de Franchu tiene un sentido de pertenencia en Racing”, confesó su representante Alejandro Camaño en diálogo con el programa radial La Oral Deportiva.

El futbolista de 22 años nacido en Mar del Plata se formó en las inferiores del Real Madrid, ya que a los 10 años emigró con su familia a España. En una entrevista con Infobae hace dos años, la promesa ya confesaba su fanatismo por la Academia: “Soy hincha de Racing por mi papá y mi abuelo. Jugar en Racing es mi sueño. Un ideal. Mi corazón es de Racing”.

"Sé que ha habido alguna comunicación y estamos agradecidos", dijo su representante (Foto: Facuendo Pechervsky)

Los directivos del club de Avellaneda tomaron nota de aquellas frases y durante las últimas semanas iniciaron el operativo seducción: “Sé que ha habido alguna comunicación y estamos agradecidos. Una figura del nivel de Milito es algo impensado para la edad y la historia de Franchu, pero estamos trabajando en una posibilidad y en una manera de seguir su carrera. Franchu pertenece al Real Madrid, está por firmar su renovación. Tiene un año de contrato por delante, pero Real Madrid quiere renovarlo por tres más”.

Frente a ese escenario, su representante indicó que la salida –que sería a préstamo– sólo se daría por ser Racing el equipo que muestra el interés, ya que de otra manera el muchacho no evaluaría irse del Merengue: “No es la intención salir del Madrid y ni el Madrid tiene la intención que el chico se vaya. El entrenador, Raúl, le ha pedido a Franchu que no se vaya, que se quede, incluso con la posibilidad del Castilla y la intención del primer equipo. No estábamos barajando ofertas. Esta posibilidad viene por el corazón y un sentido de pertenencia con respecto a Racing. Si hubiese estado en Argentina y Racing lo hubiese llamado, no hubiese tardado nada en llegar”.

Camaño explicó que se enteraron inicialmente del interés de Racing por las declaraciones en la prensa de los integrantes de la directiva de ese club: “Nosotros nos hicimos eco de la posibilidad que nos brindaba Racing y la posibilidad del chico. La posibilidad de Argentina no la habíamos pensado en ningún momento, pero ante la propuesta de un histórico tan grande, una posibilidad tan bonita... Tenemos que ver en un tiempo no determinado qué posibilidad tenemos de tomar una decisión con tanto riesgo. Argentina tiene una situación distinta a lo que es el mercado y tenemos que pensarlo muy bien. Pero estamos absolutamente ilusionados con Racing haya puesto los ojos en este crío”.

A la hora de explicar cómo juega Feuillassier, lo comparó con Jadon Sancho, el hombre del Borussia Dortmund que está por emigrar al Manchester United: “En estos últimos dos años he visto al Dortmund y me parece que Franchu tiene condiciones muy parecidas a Sancho, un extremo por izquierda y derecha que se mete para adentro. Que es asistente, goleador. Tiene una velocidad impresionante, es encarador, en el uno contra uno, pero tiene la generosidad de la asistencia”.

