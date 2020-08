“Al baile con unas nenas”: Nahitan Nandez fue escrachado por su novia en las redes sociales

Nahitan Nandez y su novia Sarah García (Instagram)

Nahitan Nandez y su novia Sarah García, con quien tiene dos hijos, estarían atravesando un momento de impasse en la relación. La propia mujer así lo hizo saber en sus cuentas de las redes sociales Twitter e Instagram. “Al baile con unas nenas”, escribió tras no tolerar una supuesta mentira del futbolista uruguayo.

El sitio BolaVip dio a conocer las capturas de las cuatro publicaciones de Sarah García, quien tiene su cuenta de Twitter protegida (@SaruuGarcía). “Mi novio me hizo videollamada que se estaba acostando a dormir y a la media hora estaba en el baile con unas nenas. So vo flash (sic)”, fue el comienzo de una catarata de tuits.

(Crédito: BolaVip)

“Y yo en casa dándole la teta a Tian y haciéndole unos fideos a Matilda. Una bien para cuandoooooo?”, continuó la influencer, empresaria y actriz uruguaya. Y agregó: “La excusa: no te conté porque sabía que te ibas a enojar. Jajaja oh qué inteligente”. Para terminar, Sarah García pareció poner punto final a la relación. “A veces de tanto que tenemos no sabemos valorar y queremos más y más. Qué pena Mabel hasta acá llegué”, cerró.

(Crédito: BolaVip)

Esta no sería la primera vez que el ex mediocampista de Boca, quien milita en el Cagliari de Italia, le miente a su novia, según ella misma lo expuso en las redes sociales. “1 se perdona, 2 también, 3 queda ahí con bronca pero hay que ser adultos tenemos una familia. 4 ya no te banco, 5 me caes mal, 6 me cansaste, 7 me perdiste”, arremetió en otro tuit.

Al momento de las publicaciones, Sarah García se encontraba en Cerdeña (Italia), mientras que Nahitan Nandez había viajado a Milán para disputar el último encuentro de la Serie A con el Cagliari. La temporada la cerró con una goleada en contra por 3 a 0 ante el Rossonero.

Pero el escrache no terminó ahí para Sarah García, quien le volvió a apuntar, esta vez en su cuenta de Instagram con un mensaje enigmático, utilizando una frase de una canción de Callejeros. "¿Puede mi infierno ser mucho más fiel que tu cielo?", escribió junto a una foto suya en la pileta y comiendo frutas. En la misma publicación se respondió: "Yes".

Por último, compartió una imagen del sitio “Cultura positiva”, en la que también había una frase que marca el momento que está pasando la modelo: “Sacar fuerza de donde no hay para continuar y prosperar”.

SEGUÍ LEYENDO:

Alejandro Fantino: “Messi va contra la belleza, es una película pochoclera; Riquelme es arte”

Un ex dirigido por Miguel Ángel Russo aseguró que Boca quiere incorporarlo

Pinchazo y final de película: así vivió Lewis Hamilton la última vuelta a bordo de su Mercedes en el GP de Gran Bretaña

Lujosa rabona y disparo al arco: la curiosa ejecución de un penal que revoluciona al fútbol femenino de Costa Rica