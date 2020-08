Alejandro Fantino: “Messi va contra la belleza, es una película pochoclera; Riquelme es arte”

Alejandro Fantino se sumó a un debate radial y fue muy crítico con Lionel Messi cuando lo compararon con el juego de Juan Román Riquelme. El periodista y ex relator de la campaña de Boca no dudó en calificar a la Pulga como “una película pochoclera”, mientras que sobre el ídolo xeneize, aseguró: “Román es arte”.

La discusión durante el programa de Toti Pasman por Radio La Red iba en aumento cuando Alejandro Fantino pidió salir al aire y le puso más pimienta al debate. Primero se refirió al nuevo rol de Riquelme como vicepresidente de Boca, pero luego se envalentonó y disparó: “Yo le tengo fe a Román, es como un semidiós para todos nosotros. Y tiro una bomba: Riquelme es más que Messi. El otro día lo discutí con el Negro Dolina y él me dijo que Bochini también es más. Y si me preguntás Maradona o Román, le pelea un lugar. Por eso me cuesta ser objetivo”.

Luego de algún intercambio de opiniones con Toti Pasman, defensor de Messi, y Daniel Baretto, en sintonía con el pensamiento de Fantino, el ex relator fue más allá. “Messi es el representante de la eficacia capitalista, es un tipo eficaz, te asegura un gol por partido pero va contra la belleza, contra lo lento. Yo amo el texto lento, el beso lento y no soy Menottista eh. Román es arte, Messi es una copia de sí mismo partido tras partido”.

En este sentido, Fantino lo comparó con el cine: “Messi es una película pochoclera, siempre lo mismo. La Roca (Johnson), todo musculoso salvando de un terremoto a Estados Unidos, o Rápido y Furioso 1, 2, 3, 4, 5... Siempre lo mismo, chocan autos y gana el que va más rápido. Yo prefiero una película que me emocione, que me haga pensar. A Román lo relaté casi 10 años y nunca le vi un partido igual a otro. Yo me sentaba en la cabina y me preguntaba con qué me va a emocionar hoy Román. A Messi es lo mismo verlo en ESPN o en la PlayStation. Basta muchachos, no le ata los cordones Messi a Riquelme”, arremetió.

Para terminar, en respuesta a Pasman sobre el “fracaso” de Riquelme en el Barcelona, Fantino redobló la apuesta y como fanático xeneize que es, aseguró: “Esto porque me ofende como hincha: Boca es más que Barcelona. Es más difícil jugar ahí que en el Barcelona”.

