Pinchazo y final de película: así vivió Lewis Hamilton la última vuelta a bordo de su Mercedes en el GP de Gran Bretaña

Así se vivió el pinchazo de Lewis Hamilton en el GP de Gran Bretaña de la Fórmula 1





El inglés Lewis Hamilton se impuso en el Gran Premio de Gran Bretaña de la Fórmula 1, este domingo, donde sufrió un pinchazo en la parte final, pese al cual pudo cruzar la meta justo delante del holandés Max Verstappen (Red Bull). Semejante inconveniente hizo del final de la competencia un verdadero show de suspenso y dramatismo debido a que el piloto de Mercedes pudo haber perdido la primera posición en los últimos segundos de carrera.

Este lunes la F1 publicó el diálogo entre Hamilton y el ingeniero Peter Bonnington, quien se encarga de mantener el diálogo entre el equipo y el corredor británico. Además, el audio puede escucharse sobre el video de la cámara que el monoplaza llevaba a bordo por lo que puede sentirse lo que el corredor vivió en la última vuelta.

Allí se advierte la sorpresa del seis veces campeón de la categoría cuando sufre el pinchazo de uno de sus neumáticos, al igual que le había sucedido instantes antes a su compañero Valtteri Bottas, quien por eso problema acabó undécimo en el circuito de Silverstone.

La avería obligó a Hamilton a perder velocidad y es por eso que se escucha cómo desde la cabina Bonnington la informa que Verstappen, de Red Bull, le estaba descontando segundos a cada instante. La diferencia entre ambos corredores era de 30 segundos justo en el momento del pinchazo, pero sobre el final llega a ser de seis segundos, por lo que el holandés estuvo muy cerca de quedarse con la victoria.

Lewis Hamilton cruzó la linea con una rueda pinchada





Otro detalle que se destaca en el audio es que al cruzar la meta, el británico ex McLaren creyó que aún quedaban algunas vueltas por delante, debido a que no había ninguna bandera a cuadros que le indicara el final. Sin embargo, desde su equipo le informaron que había logrado el triunfo pese al sobresalto.

Tras los festejos, Hamilton declaró ante la prensa: “Pasé de tener 19 a 10 segundos. Me decían 9, 8, 7... así que tenía que pisar el acelerador. Nunca he experimentado nada así en la última vuelta. Casi se me para el corazón”. Y confesó: “Casi no llego, pero gracias a Dios lo hicimos. Quizás deberíamos haber parado cuando vimos estos problemas en Valtteri”.

Esta fue la victoria número 87 para él en la F1 y la tercera conseguida de manera consecutiva en los cuatro Grandes Premios de esta temporada, por lo que parece lanzado hacia el título. Además, amplió a siete su récord de victorias en el Gran Premio de su país al dar un nuevo paso hacia un séptimo título mundial.

Lewis Hamilton junto al neumático que casi le arruina la carrera en Silverstone (Reutes)

