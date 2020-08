El dato desconocido de Riquelme y River que pudo cambiar la historia de Román en Boca

Juan Román Riquelme (AP)

Juan Román Riquelme reveló hace unos años el día que estuvo a punto de jugar en River. En diálogo con Pura Química por ESPN, uno de los máximos ídolos de Boca reconoció que estuvo a nada de ser futbolista del Millonario y que fue su mamá quien lo impidió.

“Yo era jugador de Argentinos Juniors y unos empresarios me compraron. Cuando terminé de firmar el contrato con ellos, me dijeron que a la tarde podíamos firmar otro contrato con River. Yo pasaba a ser jugador de River, ellos ya habían arreglado con el club”, afirmó Román para sorpresa de los panelistas.

Y agregó lo que les dijo en ese momento que tenía apenas 17 años: “Yo les dije que si les firmaba los papeles, mi mamá no me dejaba entrar a mi casa. Después, cuando fui a comer con ellos, les conté lo que pasó. Les pedí que me dejen pensarlo, porque no era fácil. Pero mi mamá me había dicho que hiciera lo que quisiera, pero que nunca me iba a ir a ver a la cancha de River”.

Poco tiempo después, en diálogo con Fox Sports Radio, Riquelme dio más detalles: “Yo les dije que no, que volvía a Argentinos porque si yo iba a River mi mamá no me hablaba más. Mi vieja fue clara, me dijo: ‘si vos vas a jugar a River yo no te voy a ver nunca a la cancha, nunca’. Así que les pedí por favor volver a Argentinos y que me consigan una prueba con Boca y me acuerdo que a la semana la hicimos. Entrené un ratito y al otro día estaba entrenando con la Primera con Bilardo. Un poco raro todo”.

Hasta ahí la noticia conocida por todos. Incluso, existe otra versión de que con 12 años, el pichón de crack hizo una prueba en River y que luego de convertir un golazo desde afuera del área pasó la primera prueba. Sin embargo, en el segundo llamado la presencia del mediocampista brilló por su ausencia.

Este domingo, se sumó un dato desconocido hasta el momento. Juan Román Riquelme llegó a hacerse la revisión médica con River. Así lo reveló Leonel Gancedo, ex jugador del Millonario y de Argentinos Juniors. “Al mes de que se hiciera la revisión médica en River, el jugador terminó llegando a Boca”, recordó el Pipa en diálogo con Rock y River.

“Riquelme se hizo la revisión médica en River, chequéenlo. Yo cuando estaba en el club le dije a Davicce (presidente de River) y Ramón Díaz (entrenador del equipo) que había dos chicos en Argentinos Juniors. Uno era Román y el otro Sucha (Emanuel) Ruiz (quien también pasó a Boca)”, precisó.

“Al mes de que se hiciera la revisión médica en River, el jugador terminó llegando a Boca. Desconozco los motivos de por qué Riquelme no firmó en River. Lo sé por la familia, somos allegados. Le habrá llegado una oferta mejor de Boca en ese lapso y eligió”, agregó el Pipa según publicó TNT Sports.

Para terminar, Leonel Gancedo habló de Hernán López Muñoz, el sobrino nieto de Diego Armando Maradona, quien juega en las inferiores del Millonario. “Lo llevé yo a River. Lo digo porque después tengo que escuchar que lo acercó otro. Yo tengo relación con Dani López por su papá y también con Maradona que es el tío abuelo”, afirmó.

Luego de debutar en Argentinos Juniors, Gancedo recaló en River donde jugó desde 1996 hasta el 2000. Durante esos años se consagró campeón en cinco oportunidades por el torneo local, y otras dos en el plano internacional: la Copa Libertadores 1996 y la Supercopa Sudamericana 1997. Además, a lo largo de su carrera jugó en Osasuna y Murcia de España, Huracán de Tres Arroyos, América de Cali, River Plate de Puerto Rico, Deportivo Morón y FC Encamp de Andorra, hasta su retiro en 2008.

