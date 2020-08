Ronaldinho podría ser liberado en los próximos días: qué destino eligió como su nuevo hogar

Foto de archivo de Ronaldinho abandonando la Corte Suprema de Paraguay, en Asunción, tras testificar. Mar 6, 2020. REUTERS/Jorge Adorno

Este martes se cumplirán cinco meses desde que Ronaldinho fue detenido por la Policía de Paraguay luego de haber cruzado la frontera con documentación falsa. Aquel arresto desnudó cómo operaba un grupo mafioso del país sudamericano y la investigación necesitó tanto tiempo que el ex futbolista aún no ha sido liberado, pese a que ya no pasa los días tras las rejas, sino que lo hace con prisión domiciliaria en un hotel.

Según informó ESPN, fuentes de la fiscalía que lleva adelante el caso admitieron que “el 90% de la causa” está terminada y que si bien ésta continuará su curso, el ex jugador del Barcelona y del PSG, entre otros clubes, sería puesto en libertad. Ahora, los abogados del brasileño deberán preparar una nueva defensa para lograr que su cliente, y su hermano, puedan abandonar el hotel en donde se encuentran.

Para esto, Ronaldinho debería aceptar la culpa de haber ingresado al país con documentación falsa, pagar una multa y comprometerse a regresar a Paraguay en caso de que el juez, Gustavo Amarilla, así lo indique. El astro brasileño ya pagó una fianza de 1,6 millones de dólares para poder obtener la prisión domiciliaria y aún se desconoce de cuánto será el nuevo monto para poder marcharse de allí.

Primera imagen de Ronaldinho en el hotel de Paraguay

Los hermanos Assis están imputados por la Fiscalía por “producción de documentos oficiales de contenido falso”, un delito que conlleva hasta 5 años de prisión. El caso se remonta al pasado 4 de marzo, cuando ingresaron en el país a través del aeropuerto internacional de Asunción con identificaciones paraguayas manipuladas.

Quienes están más complicados son Wilmondes Sousa Lira, empresario que organizó el viaje junto a Dalia López, quien se encuentra en paradero desconocido y bajo orden de captura internacional. En total hay cerca de 20 imputados en la causa, debido a que la detención del ex futbolista y su hermano dejó en claro cómo es que operaba una banda que se encargaba de falsificar documentación y que sería liderada por López.

Según informó el sitio de ESPN Ronaldinho ya tiene planeado su periplo una vez que se le permita marcharse. Su primer destino será Porto Alegre, Brasil, en donde se reunirá con su familia y algunas amigos, pero luego tomaría otro vuelo rumbo a Europa.

El lugar escogido para descansar es nada menos que Barcelona y más específicamente Castelldefels, una localidad en la que vivió durante su etapa como futbolista del club azulgrana y en donde ahora viven otras estrellas como Lionel Messi y Luis Suárez. El lugar cuenta con la paz y la cercanía a las playas que campeón mundial con Brasil en 2002 está buscando desde hace tiempo y sería el elegido.

