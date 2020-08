Un jugador de la NBA no se arrodilló durante el himno y su gesto se hizo viral: la explicación que dio en las redes sociales

Meyers Leonard no se arrodilló durante el himno de los Estados Unidos (Kevin C. Cox/Pool Photo via USA TODAY Sports)

El regreso de la NBA se ha caracterizado no solo por el novedoso formato de la competencia en la “burbuja” de Orlando a raíz de la pandemia de coronavirus, sino por la masiva adhesión que han tenido las protestas contra el racismo en la previa de los partidos. Sin embargo, hubo un jugador que decidió no arrodillarse durante el himno de los Estados Unidos, algo que generó una seria polémica.

Meyers Leonard, pívot de Miami Heat, fue el único que se mantuvo parado en la previa del duelo ante Denver Nuggets. A pesar de que vistió la camiseta con la frase Black Lives Matter, el basquetbolista optó por no plegarse al gesto que inició el ex jugador de la NFL Colin Kaepernick hace algunos años y que se masificó en el mundo del deporte luego del crimen del ciudadano afroamericano George Floyd a manos de un policía. Su determinación le valió muchas críticas y señalamientos en las redes sociales.

Según Leonard, la decisión de no arrodillarse se debió a que su hermano peleó con el ejército de Estados Unidos en Afganistán. “Hoy escuché a mi corazón. Me sentí abrumado por las emociones allí parado durante el himno nacional. Mi hermano y muchos amigos cercanos han jurado proteger a este país a cualquier costo y eso significa algo para mí, como así también la bandera y nuestra nación”, escribió en su cuenta de Twitter.

“El movimiento Black Lives Matter también significa mucho para mí. Lo que ha estado ocurriendo en nuestro país no tiene excusas y está mal. Seguiré usando mi voz, mi plataforma y los recursos de mi familia para comprometerme a hacer un cambio”, agregó el pívot de 28 años.

Finalmente, tras agradecer a sus compañeros, familiares, amigos y a todo el equipo de Miami Heat, recalcó: “Ellos conocen mi corazón y saben de qué lado estoy. Les dejaré este mensaje: está bien pararse de los dos lados. Puedo respaldar orgullosamente mis creencias y, al mismo tiempo, apoyar al movimiento Black Lives Matter”.

“Espero que la gente que no me conoce pueda aprender de esto. El mundo ahora parece blanco o negro y si no te arrodillas estás en contra. Y eso no es así”, había dicho el jugador a la prensa al terminar el encuentro.

Leonard no jugó ni un minuto en la victoria de su equipo por 125-105 ante los Nuggets. Su entrenador, Erik Spoelstra, aseguró que esta decisión no tuvo nada que ver con que el jugador no se arrodillara durante el himno. “Tiene el respaldo de todos en el vestuario. Él apoya completamente este movimiento exactamente igual que todos en nuestra organización y en la NBA”, dijo el coach.

De todas maneras, el basquetbolista de Miami Heat no es el primero en quedarse parado durante el himno desde el regreso de la NBA. Días atrás, Jonathan Isaac, de Orlando Magic, no se arrodilló ni usó la remera con la leyenda Black Lives Matter, y justificó la decisión en sus creencias religiosas. Su accionar sorprendió aún más debido a que se trata de un jugador de raza negra. Gregg Popovich, entrenador de San Antonio Spurs, tampoco se plegó a la protesta y, consultado por sus motivaciones, señaló: “Prefiero guardar eso para mí mismo. Todos tienen que tomar una decisión personal. La liga ha sido excelente al respecto. Todos tienen la libertad de reaccionar de la forma que quieran”.

