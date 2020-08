La frase de Franco Armani que generó preocupación en el mundo River

Franco Armani aseguró que su intención es retirarse en Atlético Nacional (REUTERS/Pilar Olivares)

Franco Armani es uno de los mejores arqueros del fútbol argentino y desde hace tiempo pelea palmo a palmo con Esteban Andrada de Boca Juniors por adueñarse del arco de la selección argentina. Desde su llegada a River en enero de 2018, el guardameta es de los futbolistas más regulares de todo el ciclo de Marcelo Gallardo.

Claro que Armani también guarda un gran recuerdo en Colombia, donde se consagró como arquero de Atlético Nacional. Allí, siendo una de las grandes figuras, se consagró en la Copa Libertadores 2016, entre muchos otros grandes logros colectivos e individuales. Al partir hacia la Argentina fue homenajeado en un estadio plagado que lo hicieron emocionar hasta las lágrimas.

Quizá por esto no sorprenda el amor que tiene el arquero por el conjunto de Medellín y el apego que guarda con el correr de los años. Sin embargo, hasta este momento, Armani no se había referido de esta manera hacia su ex club. “Me quiero retirar en Atlético Nacional”, afirmó el arquero y en River se encendieron las alarmas.

Franco Armani es ídolo en Atlético Nacional. Lo despidieron a estadio lleno cuando fue transferido a River

Es que Franco Armani, quien en dos meses cumplirá 34 años, tiene contrato en River hasta junio de 2022 (con una cláusula de rescisión de 20 millones de dólares). A partir de ello es muchos fanáticos millonarios se preocuparon al imaginar que el arquero esté transitando las últimas temporadas en el club y que luego pretenda retornar para cumplirle a los colombianos con su promesa.

“Atlético Nacional es todo. Fue el equipo que creyó en mí, que confió, que me vio crecer como futbolista y persona. Solo tengo palabras de agradecimiento. Me quiero retirar ahí”, aseguró el nacido en Casilda, Santa Fe, en diálogo con Rincón Del Deporte.

“En mi despedida me comprometí con el hincha. Lo prometido es deuda”, afirmó Armani quien defendió los colores de Atlético Nacional entre 2010 y 2017, y donde consiguió un total de 13 títulos (11 nacionales y 2 internacionales).

Lo cierto es que por ahora Armani se entrena en la localidad bonaerense de Ezeiza, donde alquiló una casa durante el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO) establecido por un decreto nacional del Gobierno ante el coronavirus, y aguarda por el regreso de los entrenamientos con River.

Además, desde el entorno del futbolista aclararon en cada ocasión que se siente “muy cómodo” en el equipo de Núñez y que su idea es cumplir el vínculo contractual y “evaluar” un posible retorno a Medellín ya con 36 años.

