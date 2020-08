La frase de Mike Tyson que hace temblar al rival que eligió para su vuelta al boxeo

Tyson y Jones Junior, frente a frente

A los 54 años, Mike Tyson vuelve a ponerse los guantes para subirse al ring tres lustros de su última pelea como profesional: se probará el 12 septiembre contra Roy Jones Jr. (51) en un duelo de exhibición con fines benéficos, ya que todo lo recaudado será donado a diversas organizaciones sin fines de lucro.

Sin embargo, Iron Mike se tomó en serio el regreso, más allá de que desde la Comisión Atlética de California alegaron que se tratará de una pelea “amistosa” y que “no es una situación en la que van a salir para tratar de quitarse la cabeza el uno al otro. Simplemente estarán allí moviéndose alrededor del ring y dejando que los fanáticos vean estas leyendas”.

En diálogo con TMZ, a la salida de su entrenamiento, el ex rey de los pesados declaró: “Esto es buscar y destruir y estoy ansioso por recuperar mi gloria”. Y agregó: “Si se presenta la oportunidad lo noquearé, siempre la estoy buscando”.

Uno de los que expresó su temor por el daño que pueden hacerse los veteranos contendientes fue otra gloria del deporte de los puños, como George Foreman. Tyson salió a responderle: “No te preocupes por nosotros. Tú no estabas preocupado por lastimarte cuando realizaste tu gira de regreso y luchaste”.

En efecto, Foreman supo retornar a la actividad diez añosuna década después de su retiro y colgó los guantes en 1997 cuando tenía 48 años. “Tanto Roy como yo somos profesionales. Sabemos cómo manejarnos, pase lo que pase. Es de boxeo que estamos hablando. Y de lastimar gente”, subrayó.

“Quería hacer algo bueno, Estoy entusiasmado con este evento de caridad real y vamos a ayudar a muchas ONGs. Y creí que era genial hacerlo (volver a boxear) y obviamente aún puedo hacerlo. Esto es lo que realmente quiero hacer, lo espero con ansias”, declaró Tyson hace unos días, en el show de Jimmy Fallon.

“Estoy de regreso. No se cómo pero volví. Empecé a entrenar y estoy de nuevo en forma, peso 99 kilos, estuve boxeando... haciendo lo que puedo. Yo tampoco lo puedo creer, simplemente no creo en la Fuente de la Juventud pero algo vino sobre mí y estoy de regreso”, describió. “El entrenamiento es muy doloroso, así que con esta experiencia no pienso convocar a otra pelea”, avisó. Las imágenes de sus ensayos en el ring y ante la bolsa, en los que se puede observar que no perdió su ferocidad, se transformaron en virales en las últimas semanas. Y representan una amenaza para su adversario.

El brutal entrenamiento de Mike Tyson a los 54 años

“Sé cómo divertirme arriba de un ring, tratando de hacer lo que mejor pueda, pero al mismo tiempo conozco a Mike. Mike es como un pitbull cachorro, que se pierde en su mente y que lo único que conoce es ‘Voy a por la pelea’, eso es lo único que él conoce, ir a por la pelea”, explicó Jones Junior en una entrevista con ESPN.

Ganador de numerosos títulos mundiales en diferentes categorías –medio, supermediano, semipesado y pesado–, sabe que no puede subestimar el desafío. Y tiene un plan. “Si no mata rápido, tiene un problemas entre sus manos. ¡Si no lo hace rápido, su trasero me pertenece!”, aguijoneó en un video que difundió TMZ.

