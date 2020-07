El tapado que Boca tiene en carpeta para reemplazar a Junior Alonso

Jesús Murillo, defensor de Independiente de Medellín, es el máximo apuntado por Boca para tapar la salida de Junior Alonso EFE/Luis Eduardo Noriega A.

Luego de abrochar la renovación de Carlos Tevez y a la espera de lo que ocurra con Mauro Zárate y Franco Soldano -con la intención de que ambos continúen-, en Boca Juniors ya comienzan a mirar el mercado de pases actual y de qué manera reforzar el plantel de Miguel Ángel Russo luego de la salida de algunos jugadores y con el objetivo principal de levantar la séptima Copa Libertadores.

Es así que en las últimas horas creció la posibilidad que desde el elenco de la Ribera tendrían en carpeta a un defensor para llenar el vacío que dejó la partida del paraguayo Junior Alonso. Se trata de Jesús Murillo, zaguero de Independiente de Medellín y quien podría recalar en las filas del Xeneize de cara a la próxima temporada.

Luego de que haya trascendido el rumor de que el Consejo de Fútbol del cuadro azul y oro haya puesto su interés en el defensa de 26 años, el propio Murillo habló con un medio colombiano al respecto. “Sería muy bonito, es por lo que muchos jugadores trabajan, lo llena de satisfacción a uno saber que un club tan importante esté interesado. El rumor me llena de orgullo, saber que lo que uno trabajó valió la pena”, expresó en diálogo con Radio Caracol.

Claro que para que la llegada del diestro de 183 centímetros de altura se de, desde Boca deben analizar algunas cuestiones, tanto positivas como negativas. Por un lado, el reciente acuerdo del club con el DIM por la cesión del juvenil Israel Escalante (hasta 2021 y con opción de compra) serían una ventaja a la hora de negociar por el futbolista nacido en Calí. Por el otro, está la desventaja que Murillo no podría disputar el actual certamen internacional con el Xeneize -por lo menos hasta terminar la fase de grupos- ya que participó de esta edición con la camiseta de su equipo colombiano.

Murillo fue titular para el DIM la noche del 10 de marzo, cuando el combinado cafetero cayó por 3-0 en la Bombonera. Es más, en aquel enfrentamiento el defensor tuvo un acalorado cruce con Tevez, cuando el Apache disputó una pelota con el número ‘3′ y le conectó un manotazo en el rostro a su rival. Por aquella acción el ídolo xeneize debió ser expulsado por conducta violenta, sin embargo, el árbitro ecuatoriano Guillermo Guerrero se equivocó y castigó al ’10′ solo con una amonestación.

En Boca tendrían el nombre de Yerry Mina en carpeta como plan B si no pueden acordar la llegada de Murillo REUTERS/Albert Gea

Además, parece que Boca tiene otras opciones a mano en caso de que no se concrete la llegada de Murillo. En la lista aparecen los nombres de tres colombianos más: Cristian Zapata, Oscar Murillo y Yerry Mina, el ex Barcelona. Este último parece haber sonado en la mesa del la comisión directiva pero es difícil que se concrete: después de pasar del Palmeiras al Barça en 2018, el jugador de la Selección de Colombia no se pudo afirmar en el Blaugrana y pasó por una suma de 30 millones de euros al Everton de Inglaterra. Allí, disputó un total de 42 encuentros en las últimas dos temporadas pero sufrió una serie de lesiones que lo marginaron bastante tiempo de las canchas.

