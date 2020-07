Fin de la novela: Racing hizo oficial la venta de Ricardo Centurión

Ricardo Centurión seguirá como futbolista de Vélez tras jugar cedido el primer semestre (Foto Baires)

El punto de cierre para los rumores y las especulaciones. El final de la novela. Ricardo Centurión será transferido de manera definitiva a Vélez luego de estar cedido en ese club durante el primer semestre de este año. La noticia la hicieron oficiales tanto el club de Liniers como Racing, la entidad dueña de su pase.

“Vélez arribó a un acuerdo con Racing Club por la compra del 40% de los derechos económicos del futbolista Ricardo Centurión. La operación se formalizará en los próximos días”, informaron desde el Fortín. “Ricardo Centurión continuará su carrera en Vélez. Siempre vamos a estar agradecidos por tu aporte a nuestros éxitos. ¡Buena suerte en esta nueva etapa, Ricky!”, lo despidió la Academia.

El futbolista de 27 años había arribado a préstamo a la entidad de Liniers en enero de este año y sólo alcanzó a disputar 8 partidos y celebró 2 anotaciones hasta que se frenó el campeonato por la pandemia. Si bien San Lorenzo y Boca Juniors sondearon su situación durante los últimos días, finalmente el equipo que será comandado por Mauricio Pellegrino logró retenerlo de cara al reinicio de la actividad en el país, hecho que todavía no tiene fecha.

🤝 #Vélez arribó a un acuerdo con @RacingClub por la compra del 40% de los derechos económicos del futbolista Ricardo Centurión. La operación se formalizará en los próximos días. pic.twitter.com/USGRQpBBhb — Vélez Sarsfield (desde 🏠) (@Velez) July 11, 2020

Si bien no hay cifras oficiales, Vélez desembolsaría una cifra cercana a los 2 millones y medio de dólares por el porcentaje anunciado de su ficha y le hará un contrato por tres años y medio. El contrato, a priori, establece que el club comprador adquiera otro 10% del pase en el 2021.

Ricardo surgió de Racing, pero tuvo pasos por Genoa de Italia, San Pablo de Brasil, Boca y Atlético San Luis de México. Si bien el club de Avellaneda lo había vendido, en enero del 2018 decidió comprar su ficha nuevamente por una cifra cercana a los 4 millones de euros por el 70%. La historia cuenta con una particularidad: es la cuarta vez que la Academia lo “vende”. En 2013 lo había traspasado al fútbol ruso, pero finalmente no pasó la revisión médica y la negociación se cayó. Seis meses más tarde, el Genoa se lo llevó cedido y con una cláusula de obligación de compra. Los italianos nunca pagaron lo establecido y Centu retornó: finalmente, el San Pablo se apoderó de un 70% de la ficha para el 2015.

Su contratación previa a préstamo por parte de Vélez se había dado en medio de una de las tantas controversias que envolvieron a Centu durante su carrera. Gabriel Heinze, técnico del equipo por entonces, le había dado un contundente respaldo: “Todo lo externo lo sabemos. Yo me voy a hacer responsable. Todo lo que pueda llegar a pasar externo con Centurión, seré yo: me tendré que ir ó me tendré que quedar. Estoy con muchas ganas de poder ayudarlo”.

SEGUÍ LEYENDO:

La revelación de un ex compañero de Guillermo Barros Schelotto en Boca: ¿fumaba antes de los partidos?

Ginés González García cuestionó la decisión de Conmebol de anunciar una fecha de regreso para la Copa Libertadores y la Sudamericana