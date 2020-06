- Yo no comparo hechos medibles, como la cantidad de copas, comparo por belleza. A vos te puede gustar Los Girasoles de Van Gogh, que valen 500 millones de dólares, y a mi me gusta más Velázquez. Hay un cuadro que se llama Las Meninas que un día me quedé una hora viéndolo y me hizo llorar, me volvió loco. Ese cuadro es más barato que Los Girasoles, pero el de Van Gogh no me gusta. Para mí Maradona fue mucha más bello estéticamente que Messi, era más jugador. Para mí Bochini fue más, estéticamente, que Messi. ¿Por decir eso estoy escupiendo un símbolo religioso o quemando un templo? ¿Por qué no me puedo permitir decir que Maradona jugaba más lindo que Messi? Messi me parece un crack, es un marciano, un animal, un fenómeno con una velocidad extraordinaria. Tiene una gambeta, una aceleración y una capacidad de gol enorme, pero Maradona y Bochini eran dos bailarines. Y ni hablar si lo pongo a Riquelme... Riquelme es dos veces más que Messi y vengan de a uno. Yo lo vi jugar a Román muchos años seguidos y era más jugador porque era lento a la hora de la pintura, de la belleza, de frenar y de pisar la pelota. Podrán decir que soy un provocador, pero me importa tres pelotas, si yo lo siento así. Maradona, Bochini y Riquelme fueron más que Messi ¿Está mal que lo piense y lo diga? Lineker dice que Messi fue mejor, para mí no, hay tres arriba de Messi.