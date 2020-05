“Como no hay muchos registros de la época en la que jugaba, siempre trato de sacarle alguna anécdota o vivencia. Un día le pregunté si había jugado Eliminatorias y me dijo que no porque al Mundial del 78 clasificaron por ser sede y al 82 por ser los últimos campeones, entonces le consulté sobre si había jugado Copa América y me dijo que tampoco. Un día encontré un video de Argentina-Brasil de una Copa América (NdR: 1979 en el Estadio Monumental) en el que aparecía mi viejo. Se lo fui a mostrar y me dijo que él no había jugado ese partido, hasta que se vio y lo tuvo que reconocer”, rememora el único hijo varón de cuatro hermanos que tuvo el campeón del mundo.