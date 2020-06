“Esto fue el sábado. A la mañana me habían dado el alta médica de un problema en los pulmones por el que había quedado internado. Volví a mi casa y me fui con mi hijo a comprar unos remedio a la farmacia, sobre las calles Rivadavia y Carabobo. Mientras mi hijo entró al local, yo me quedé esperándolo en la moto y veo a un chiquito empujando el carro con una ojota rota y la otra a mal traer. Cuando llegó hasta donde estaba yo, le pregunté cuánto calzaba y me dijo 40. Ahí me bajé y le di mis zapatillas. Se me quedó mirando y le dije que eran de él. Se las puso, me miró con una cara de feliz cumpleaños tremenda, me agradeció un montón y se fue con una polenta tremenda”, describe el momento Javier Alakran desde el otro lado del teléfono en diálogo con Infobae .