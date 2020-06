Pablo.tebez publicó: “A mí me gustó el gol que gritó Mariano Closs contra Armani cuando vos estabas en Independiente alto golazo jajaja ah no para, te la atajó Armani... y no podés comparar un partido de torneo con errar un penal en semifinal de copa...”. El Puma fue a fondo con su respuesta: “A mí el de Lorefice que te hizo con Atlanta jugando en la B”. Pablo no se achicó y puso: “Se ve que nos seguías bien. Estabas bien pendiente de papi”. Y Gigliotti volvió a responder: “Obvio me fascina ver el NACIONAL B”.