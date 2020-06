“Estoy acompañada por mi familia, pero el momento horrible que pasé, donde me sentí al borde de la muerte, fue terrible. No me me lo saca nadie. Tengo miedo de que me mande a hacer algo o a alguien de mi familia. Me decía ‘te voy a matar’ y yo pedía a gritos que me deje ir. Después me decían que si les daba la clave del celular me dejaban ir. Me dijo que era poderoso y que podía matarme si quería. Las otras personas llegaron unos minutos después, yo intenté defenderme y le di con algo en la nariz, por eso tiene esa marca, porque me defendí”, agregó en diálogo con Crónica TV.