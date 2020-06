La performance en la Copa del Mundo no fue la esperada y Claudio Tapia tomó la decisión de prescindir de sus servicios. Sin embargo, el ex futbolista de La Coruña no siguió el mismo camino y decidió seguir ligado a la AFA. En diálogo con Se habla así en casa, programa que se emite por DirecTV Sports, Scaloni contó la reacción de Sampaoli ante esta situación.