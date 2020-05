Scaloni también habló respecto a dónde será local el seleccionado durante las Eliminatorias. El entrenador tomó partido por tres estadios, con uno como preferencia. “Tenemos charlas para ver dónde se juega de local. A mí me gusta jugar en la Bombonera, no lo niego. Como también me gustaría jugar en Rosario, en cualquiera de las dos canchas. Yo jugué en Newell’s y la cancha llena es áspera. Y el Gigante también”, reveló.