El debate propuesto en Fox Sports dejó mucha tela para cortar: “Me lo consultó el presidente (Claudio Tapia) y estuve de acuerdo con jugar en la Bombonera, me gusta. No es que es mi cancha favorita y quiero jugar ahí al 100%. Si por alguna decisión se tiene que jugar en otro lado, no hay problema. A mí me gusta la Bombonera, la cancha de Newell’s, Central, Racing o Vélez. Me gusta sentir el calor del público”.