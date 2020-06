Claro que aquellas acciones no eran lo más insólito que se desarrollaba en esas concentraciones. “Una vez se había puesto de moda las armas y todos los jugadores se compraron. Ruggeri no sabía ni para qué la compró pero la tenía igual. Venían todos encapuchados a las dos de la mañana y nos apuntaban en las camas cuando estábamos durmiendo. Era una locura eso. Hoy no podríamos convivir y esto sería terrible”, relató Troglio desde Tegucigalpa, donde actualmente dirige al Olimpia de Honduras.