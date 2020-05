La verdad, emocionado. Emocionado, y tengo que decirles que no los felicito. Porque me quedaría corto. Esto que ustedes han hecho tanto la subcomisión del hincha como todas subcomisiones que tienen que ver con las agrupaciones, es amor. Es una expresión de amor muy grande. El amor no se felicita. El amor se ejerce. El amor se muestra. Creanme que yo de muy chico fui a los lugares más humildes y yo sé lo que hoy les dieron a la gente, pero yo sé lo que ustedes hoy van a tener cuando vayan a dormir: el corazón mucho más grande. Les habla alguien que estuvo mucho tiempo en las villas de muy joven, y las sigo recorriendo. Los lugares más humildes. ¿Saben lo que es la pandemia? La cosa más espantosa. ¿Pero saben lo que es la pandemia también? Algo que permita a que muchos ciudadanos argentinos empiecen a ver lo que no quieren ver, que empiecen a entender que hay mucha gente que tiene hambre, que hay mucha gente que no tiene trabajo. Que no es que no quieren trabajar, no consiguen trabajo. Que hay mucha gente que no tiene techo, que hay mucha gente que en 40 metros cuadrados viven 10 personas. Que hay mucha gente esperando este amor, y ustedes hoy lo han hecho. Algunos se hacen los tontos y miran para otro lado, otros inocentemente no se dan cuenta. Pero hoy la radio y la televisión les está mostrando la realidad que nos toca vivir de lo que es la Argentina, y sobre todo todo lo que es los conurbanos de las grandes ciudades. Las diferencias abismales que hay, las injusticias que hay. Así que no les hablo solamente como presidente de River, les hablo como ciudadano. En el Día de la Patria, en el Día de River, han demostrado todos ustedes que son patriotas y riverplatenses que tiene un corazón inmenso. Por eso, el gracias por tanto amor. Pero créanme, porque estoy convencido, que cada uno de ustedes hoy tiene el corazón más grande. Porque aunque ellos les digan gracias, como a mí me pasa cuando voy a otros lugares, ustedes díganle gracias a ellos; porque ellos les han permitido que hoy ustedes tengan el corazón mucho más cargado y les de fuerza para enfrentar todo lo que venga.