“He discutido con muchas personas, pero me amigué rápido. Con los que discutí, siempre después hablé. Yo soy de reaccionar mucho, sobre todo cuando veo alguna crítica hacia mi. Tengo pocas pulgas y a veces, aunque el otro tenga razón, reacciono. Si me preguntas si me arrepentí de algo, te digo que no, de nada. Pero lo que sí, hay cosas que no volví a hacer. Por ejemplo, el desastre que me tocó vivir la noche del Huracán-Tigre me dio vergüenza. No lo puedo creer lo de ese día. Por más que me haya dado bronca porque me cagaron, reaccioné al pedo”, expresó el DT de 58 años en diálogo con Radio Mitre al hacer el racconto de los escándalos que protagonizó tanto dentro como fuera de la cancha.