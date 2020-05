· “En un clásico contra San Lorenzo en las inferiores de Huracán un día me gritaron de afuera que me sacara las pulseras y collares que tenía de Racing para jugar. Cuando subí como profesional me tapé el tatuaje de Racing que me había hecho a los 15 años porque a mucha gente le molestaba y no me sentía cómodo. Ya en Europa me lo volví a hacer”