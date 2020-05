“Me acuerdo que ese día... estaba temblando como ahora, mirá. Cuando tuve la oportunidad de debutar, después del partido el hijo me contó que Alejandro me llamó ‘Aleluya’. Yo lo interpreté de diferentes maneras. Pasó el tiempo y recién lo conocí en la inauguración del Uno. Lo vi adentro del vestuario, lo saludé; él me preguntó si yo era Sarmiento y me abrazó. Después, me habló. Me dijo que esté tranquilo, que recién arrancaba esto, que no tenía que pensar más allá y que piense en el presente. Ahí le pedí la foto”, completó la narración con una sonrisa dibujada en su cara.