Actualmente director técnico de la Quinta División de Almirante Brown, Juan Barbas, de 60 años, pasa por un momento difícil, dado que el parate lo sumergió en un problema económico profundo. “Es una situación jodida, que no la esperaba. Pensé que iban a ser quince días y que, después, se iba a retomar lo que uno estaba haciendo. Se me hace imposible porque yo solo tengo la entrada del fútbol. No tengo nada extra que me pueda ayudar”, reveló en una entrevista con el sitio El1 Digital.