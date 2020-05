Un ex futbolista italiano reveló el dolor que sufrió por el coronavirus: “No podía sentarme ni lavarme los dientes”

Giuseppe Bergomi ya está recuperado y ha vuelto a correr (Shutterstock)

Giuseppe Bergomi, ex capitán del Inter de Milán y campeón del mundo con Italia en España 1982, aseguró este martes que padeció el coronavirus poco después de haber estado, en calidad de comentarista televisivo, en un partido de Champions League. El ex jugador reconoció que por entonces no contaba con la suficiente información como para advertir la gravedad del asunto.

“Fui estúpido. El 26 de febrero estuve en el Nápoles-Barcelona, luego fui a Perugia para comentar el partido con el Benevento. Creo que infravaloré los riesgos del coronavirus. Estuve demasiado cerca de la gente”, reconoció en un directo en Instagram. “Al comienzo de marzo estuve mal, tuve problemas de olfato y en la espalda, aunque nada en los pulmones. Ahora tengo anticuerpos, aunque me explicaron que no protegen al cien por cien porque el virus cambia”, prosiguió el ex defensor de 56 años.

Bergomi, que fue campeón del mundo con 18 años en el Mundial de España 1982 y que conquistó un título liguero (1989) y tres Copas UEFA (1991, 1994 y 1998) con el Inter, reconoció que tuvo síntomas fuertes al comienzo de la enfermedad.

Giuseppe Bergomi ante la Argentina de Maradona en el Mundial de 1990 (Shutterstock)

“No tenía miedo, pero siempre tenía frío. Pensé que era una gripe, pero luego di positivo. Estuve complicado durante bastante tiempo, mis amigos se burlaban de mí, pero no estaba bien, siempre tenía dolor, siempre estaba débil. No podía sentarme con dolor de espalda, siempre estaba de pie. No podía ni lavarme los dientes. Y me dijeron que era mejor no tomar antiinflamatorios. Luego, después de unos días, el dolor desapareció. Ahora estoy muy bien, comencé a correr de nuevo”, contó.

Bergomi es el segundo jugador por número de partidos disputados con el Inter (757) detrás del argentino Javier Zanetti, actual vicepresidente del club milanés, quien acumuló 858 entre 1994 y 2014. En la actualidad, trabaja como comentarista televisivo en la cadena privada Sky Sport.

En Italia se han registrado más de 221 mil casos de coronavirus, de los cuales casi 31 mil han muerto y 110 mil se han recuperado. Esta nación se ubica además quinta en el listado con mayor cantidad de infectados, por detrás de Estados Unidos, España, Rusia y Reino Unido.

Con información de EFE