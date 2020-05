Son contadas con los dedos de una mano las situaciones de tirantez interna que trascendieron en los casi seis años que Gallardo lleva como técnico de River. En su momento, Leonardo Pisculichi se sintió entre disconforme e incómodo al ver que el Muñeco lo mandaba siempre al banco de suplentes y decidió rescindir su contrato con el club, en agosto de 2016. Cuatro meses más tarde, acordó su incorporación al Vitoria de Brasil, donde permaneció apenas seis meses. Antes de irse de River, habló cara a cara con Gallardo, de quien se despidió en buenos términos más allá de su descontento con la situación deportiva que lo impulsó a marcharse. El propio Pisculichi reconoce hoy haber cometido un error al irse de River. “Cuando tomé la decisión de irme, fue porque en el último tiempo no tenía la continuidad que pretendía. Me tocaba alternar y no lo entendí. Fue un error mío, no de los demás. No me tendría que haber ido de un club tan grande como River”, afirma el actual enganche del Burgos, de la tercera división del fútbol español.