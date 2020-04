Mario fue un pivote de 2m02 que (entre 1973 y 1988) tuvo pasos destacados por Obras, Ferro, Boca, Vélez y Naútico Hacoaj. Incluso fue subcampeón sudamericano (1975) con la selección argentina juvenil (goleador del equipo con 13.8 puntos) y llegó a la Mayor a fines de los 70 hasta principios de los 80, cuando nació Luifa. El hijo, está claro, le salió mejor. Y, sobre todo, le salió un fanático del juego. Tanto que pidió por favor estar en los partidos más importantes de esa copa del mundo en Argentina. No sólo aprovechó para ver los partidos, tan concentrado como se ve en la foto, sino que logró sacarse fotos con todas las principales figuras del torneo. Claro, él estuvo en la sede de la fase final, a la cual llegaron los mejores. El problema fue la tecnología, algo que los millennials difícilmente puedan entender. “Les pedí fotos a todos y la gran mayoría accedió. Pero tuve un problema: se me veló el rollo. Todavía no lo puedo creer. Sólo se salvaron dos fotos, una con el brasileño Oscar y la otra con el gran Drazen Petrovic”, recuerda Scola. En ese momento, Luisito ya brillaba en el club Ciudad de Buenos Aires luego de iniciarse en AFALP de El Palomar, a los 4 años, motorizado por la pasión que su padre le había trasladado. Lo mismo que le pasa a Luis ahora con sus hijos. Desde Palomar, su madre lo subía a un Citroen rojo y llevaba hasta Nuñez, tres veces por semana. Scola no faltaba a un entrenamiento porque era un apasionado del juego. Ya brillaba, era muy alto para su edad (1m82 a los 12 años), talentoso y hasta la volcaba con facilidad a los 11. A los 14 se cambió a Ferro, donde debutó en la Liga Nacional con apenas 15, el 2 de febrero de 1996 ante Deportivo Roca. A los 18 dio el gran salto a España, contratado por el Tau Cerámica (Baskonia hoy), que al principio lo cedió a préstamo al Gabitel Gijón. Allí, primero en segunda división, arrancó jugando como extranjero porque todavía no tenía pasaporte comunitario y ascendió a la Liga ACB. Al otro año, ya con 19, fue el foráneo más chico en debutar en la famosa competencia española. Luis fue siempre un adelantado a las épocas.