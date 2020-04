La soledad le trae malos recuerdos al Turco García. Eran los espacios solitarios en donde se sumergía en la oscuridad de la cocaína para olvidar la dura realidad. Cuando estaba lejos de su familia, no cumplía con los objetivos deportivos o no le salían las cosas en sus emprendimientos personales, caía en la sustancia que lo llevaba a un submundo ajeno de cualquier problemática. Incluso, cuando se enteró de que no iba a ser parte de la Selección del Coco Basile en el Mundial de Estados Unidos, se encerró en su oficina durante días enteros con la dosis suficiente para esquivar cualquier contacto con el exterior.