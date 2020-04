Sin embargo, el triunfo de local no alcanzó y en la vuelta los peruanos se quedaron con la serie con un categórico 4 a 1. “Me cuesta encontrar una buena razón de por qué no ganamos esa Copa. Tal vez fue por el parate que se produjo antes de ir a jugar a Perú, porque el torneo cortó y la Libertadores estuvo sin jugarse como un mes. Creo que nos preparamos pura y exclusivamente para ese partido, porque físicamente estábamos bien, pero ellos volaban. Parecía que jugaban en un Fórmula 1. Igualmente, si pasábamos esa instancia teníamos que jugar con Cruzeiro, pero estoy convencido de que teníamos todo para llegar a la final”, reflexionó.