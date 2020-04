En diálogo con TNT Sports, Dani Stone contó detalles de cómo se fue rompiendo el vínculo con el Mellizo, actual estratega de Los Ángeles Galaxy de la MLS: “Nunca tuve buena relación, de movida sentí que me provocaba. No era el único igual, creo que eran más los que no lo querían que los que sí. Ni bien llegó, yo tenía el dedo chiquito del pie roto y jugaba infiltrado, pero decidí que no lo iba a hacer más y recuperarme. Tardé un montón porque me dolía, no me podía poner los botines, y él empezó a especular con que yo no tenía nada y me hacía el lesionado. Encima no me lo decía a mí, sino a un médico. No te cuento más porque se me arma quilombo. Mi respuesta no era muy agradable”, comenzó su relato.