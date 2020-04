“Nosotros mantenemos la idea de que el fútbol en Argentina sea con un campeonato de 20 equipos, ida y vuelta, con promedios. ¿Un campeonato de 30 equipos qué resuelve? La verdad que no lo entiendo. La parte económica no es menor: no es lo mismo repartir entre 20 que entre 30, es matemático”, afirmó además el mandatario boquense, que blanqueó que de forma privada Rodolfo D’Onofrio, presidente de River, coincidió con su postura.