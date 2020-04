A los 38 años, Willy recuerda su participación en la Copa del Mundo con un sabor agridulce. Entre la alegría de haber sido parte de la máxima cita futbolística y el dolor de su falla que le quitó la titularidad y dejó tambaleando al equipo. Esa pifia que decantó en el gol de Ante Rebic fue un golpe. En esos momentos difíciles, es donde Lionel Messi mostró su faceta de capitán: “En el día a día las cosas iban bastante raras y teníamos un montón de reuniones, pero Leo se mostró muy abierto y muy profesional durante toda esa semana. Era algo que cuando hablaban de él por ahí no me lo decían, y eso habla de la madurez que tiene y muestra. Para los momentos malos que vivimos, estuvo muy bien cómo se manejó; eso habla de un gran líder. Después del partido con Croacia no hablamos, pero al otro día sí; aunque no fue nada fuera de lo normal”.