En tanto que la situación para muchos de los protagonistas que viven de la actividad es dramática. Si no hay carreras no hay ingresos de patrocinantes para los pilotos. A su vez éstos no pueden pagarles a los equipos, quienes también se ven complicados para abonar los sueldos. Cada escudería es una PyME. Se trata de no menos de 16 personas contando mecánicos y el resto de los integrantes. Otro propietario de equipo del ámbito del TC asevera que “se pagó el sueldo de marzo con las pocas carreras que hubo. Se hizo con fondos genuinos, es decir, con plata que no recaudamos. Entonces marzo se pagó con esfuerzo, los sueldos de abril no sé cómo vamos a hacer y sería catastrófico que esto siga parado en mayo. Es decir, será muy difícil tener que cubrir sueldos sin ingresos por carreras en abril, mayo y junio. Sabemos que ya hubo muchos cheques rechazados. Ojalá que en julio a más tardar se puede volver la actividad”.